В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу

Ракетному обстрелу подверглась незаконная военная база США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.

Уточняется, что речь идет о базе, расположенной в городе аш-Шаддади в провинции Хасеке. Кто атаковал базу - не известно, пишет РИА Новости. В последние месяцы в СМИ стали регулярно появляться сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре. В результате одного из подобных инцидентов без вести пропали двое солдат США.

Американские военные находятся находятся в Сирии без законных оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных месторождений нефти и газа. Сирийские власти неоднократно заявляли, что присутствие в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные правила.