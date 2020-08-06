Новости

В посольстве России прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации 05:05
В ЕАО началась проверка после обрушения моста на военных учениях 04:57
Спасатели из России, арабских стран и ЕС прибыли на помощь в Ливан 04:46
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа 04:37
В США раскритиковали сроки выдачи результатов тестов на COVID-19 04:11
Вильфанд: Нынешний год в Москве может стать одним из самых дождливых 03:33
В США авиарегулятор предложил оштрафовать Boeing на миллион долларов 03:20
В Мексике сообщили об убийстве второго журналиста за неделю 03:06
Ради экономии Трамп может объявить о выдвижении в президенты из Белого дома 02:39
В Facebook удалили пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19 02:39
США занялись сбором информации о взрыве в Бейруте 02:09
В Мексике детям запретили продавать фастфуд и газировку 02:08
Работодателей попросят оценить качество подготовки выпускников вузов 02:00
На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте 01:54
Более 30 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Пакистане 01:43
В Китае две компании приступили к испытаниям на людях вакцины от COVID-19 01:33
Власти Израиля планируют возобновить авиасообщение с 16 августа 01:23
Авиарейсы "в никуда" стали популярны на Тайване на фоне пандемии COVID-19 01:01
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России 00:50
Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом 00:30
Захарова пошутила о награде за данные о тех, кто вмешивался в выборы в США 00:26
В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу 00:14
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 05.08.2020
Помпео: США будут удалять "не заслуживающие доверия" телефонные приложения 05.08.2020
Помпео отправится с визитом в Восточную Европу 05.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 04:37
Рубрика: В мире

В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида. Инцидент произошел 31 июля.

Фото: Sierra Medellin/George Washington’s Mount Vernon
В поместье президента США найден 6000-летний топор

Как сообщает ТАСС, 15-летние мальчики сначала находились за пределами резиденции американского лидера. Они гуляли неподалеку. Увидев стражей порядка, попытались скрыться на автомобиле, но путь им преградила вторая патрульная машина.

Молодые люди покинули свое транспортное средство и перелезли через ограду поместья президента США. "Они хотели спрятаться там и понятия не имели, где оказались ", - рассказали в полиции.

Задержанные утверждают, что найденный у них в рюкзаке автомат им не принадлежал и был найден на улице.

В мире США Дональд Трамп

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии