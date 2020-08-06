В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа

Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида. Инцидент произошел 31 июля.

Как сообщает ТАСС, 15-летние мальчики сначала находились за пределами резиденции американского лидера. Они гуляли неподалеку. Увидев стражей порядка, попытались скрыться на автомобиле, но путь им преградила вторая патрульная машина.

Молодые люди покинули свое транспортное средство и перелезли через ограду поместья президента США. "Они хотели спрятаться там и понятия не имели, где оказались ", - рассказали в полиции.

Задержанные утверждают, что найденный у них в рюкзаке автомат им не принадлежал и был найден на улице.