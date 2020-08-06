Новости

В Турции открыли самую длинную в мире непрерывную велодорожку 14:25
В Роскачестве выяснили, вина из каких стран популярны у россиян 14:22
В Бундестаге прокомментировали иск экологов против "Северного потока-2" 14:14
Германия потеряет 100 тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности 14:12
На Ямале археологи нашли артефакты на месте древнего жилища 14:06
Российские беспилотные автомобили поехали в США 14:00
Глава минздрава ФРГ обвинил путешественников в росте числа инфицированных 13:57
Родители рассказали, как семья и школа должны воспитывать детей 13:54
На БелАЭС названа дата загрузки в реактор ядерного топлива 13:49
Умер знаменитый композитор Билли Голденберг 13:39
Lufthansa прогнозирует спад авиаперевозок на три года вперед 13:38
Сергей Шойгу проверил боеготовность Тейковской дивизии РВСН 13:35
Ученые создали калькулятор для подбора оптимальной защитной маски 13:30
Кабмин направит 6 млрд рублей на ремонт дорог в 14 регионах 13:23
Девять регионов получат 838 млн на поддержку операторов по вывозу мусора 13:14
Определены самые продаваемые кроссоверы в России по итогам июля 13:10
В России утвердили ГОСТ для зимников и ледовых переправ 12:49
Продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8% 12:35
Глава Минспорта РФ Матыцин выразил готовность встретиться с Плющенко 12:35
На северо-востоке Москвы снесут торговый центр 12:27
Роберт Дауни займется детективным сериалом для Apple TV+ 12:23
Правительство Таиланда может ввести новые правила въезда иностранцев 12:14
Более половины россиян поддержали идею многодневных выборов 12:12
Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена" 12:06
Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире 12:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 14:25
Рубрика: В мире

В Турции открыли самую длинную в мире непрерывную велодорожку

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны открыли велодорожку вдоль побережья Средиземного моря длиной 26 километров, при этом она ни разу не пересекается с другими дорогами, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Фото: iStock
В Турции начали печь хлеб из злаков древней Месопотамии

Выкрашенная синей краской велодорожка идет вдоль автотрассы параллельно берегу моря, соединяя населенные пункты Самандаг и Арсуз. Как отметил губернатор провинции Хатай Рахми Доган, велодорожку можно использовать в двух направлениях, таким образом получается маршрут длиной 52 километра.

На пути запланировано создание пяти мест для отдыха.

Ожидается, что уже в этом году на ней будут проводиться национальные и международные соревнования.

В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Кабмин направит 6 млрд рублей на ремонт дорог в 14 регионах
В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами
Следствие считает, что Сафронов передавал секретные сведения с домашнего ПК
В Бундестаге прокомментировали иск экологов против "Северного потока-2"
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии