В Турции открыли самую длинную в мире непрерывную велодорожку

В турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны открыли велодорожку вдоль побережья Средиземного моря длиной 26 километров, при этом она ни разу не пересекается с другими дорогами, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Выкрашенная синей краской велодорожка идет вдоль автотрассы параллельно берегу моря, соединяя населенные пункты Самандаг и Арсуз. Как отметил губернатор провинции Хатай Рахми Доган, велодорожку можно использовать в двух направлениях, таким образом получается маршрут длиной 52 километра.

На пути запланировано создание пяти мест для отдыха.

Ожидается, что уже в этом году на ней будут проводиться национальные и международные соревнования.