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06.08.2020 20:40
Рубрика: В мире

В Узбекистане из-за коронавируса экзамены в вузы проведут на стадионах

Текст: Константин Волков

Вступительные экзамены в вузы в Узбекистане в этом году проведут на стадионах, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Такое распоряжение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба главы государства.

На совещании по организации вступительных экзаменов в вузы 6 августа перед министерствами и ведомствами была поставлена задача тщательно подготовить для этого спортивные арены.

Даты проведения экзаменов будут определены, исходя из рекомендаций Минздрава и санитарно-эпидемиологической службы республики. В настоящее время в стране зафиксировано более 28 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 173 человека скончались, 18,7 тысячи выздоровели. Карантин в Узбекистане продлен до 15 августа.

Ожидается, что если проводить экзамены на стадионах дважды в день, то можно уложиться примерно в две недели. В этом году в 91 вуз республики поступают 1,484 миллиона абитуриентов, это на 39 процентов больше, чем годом ранее. Конкурс в некоторые вузы достигает 10 человек на место.

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