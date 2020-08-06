В Windows стали работать приложения для Android. Выглядит очень круто

В новой сборке Windows 10 для участников инсайдерской программы появилась функция, которую назвать революционной - теперь Android-приложения можно запускать на экране компьютера или ноутбука.

Делается это с помощью приложения "Ваш телефон" (Your Phone) - оно благодаря интеграции Link to Windows позволяет закрепить мобильные приложения на панели задач или в меню "Пуск" компьютера, чтобы затем быстро запустить их.

При запуске мобильное приложение запускается отдельно в небольшом окне и выглядит точно так же, как если бы оно работало на смартфоне. Таким образом, если пользователю нужно быстро ответить, к примеру, в WhatsApp, он может запустить мобильную версию мессенджера на ПК и напечатать ответ на обычной клавиатуре.

Фото: Microsoft

В Microsoft отмечают, что на сегодняшний день такую возможность поддерживают смартфоны Samsung (список моделей), а новые флагманы Galaxy Note 20 позволят запускать на компьютере несколько мобильных приложений одновременно (эта функция пока недоступна).

Для корректной работы функции необходимо, чтобы и смартфон, и компьютер работали в одной беспроводной сети, сообщается в блоге Microsoft.