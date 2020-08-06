У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В Windows стали работать приложения для Android. Выглядит очень круто

Текст:   Антон Благовещенский
06.08.2020,  
14:23
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В новой сборке Windows 10 для участников инсайдерской программы появилась функция, которую назвать революционной - теперь Android-приложения можно запускать на экране компьютера или ноутбука.

Делается это с помощью приложения "Ваш телефон" (Your Phone) - оно благодаря интеграции Link to Windows позволяет закрепить мобильные приложения на панели задач или в меню "Пуск" компьютера, чтобы затем быстро запустить их.

При запуске мобильное приложение запускается отдельно в небольшом окне и выглядит точно так же, как если бы оно работало на смартфоне. Таким образом, если пользователю нужно быстро ответить, к примеру, в WhatsApp, он может запустить мобильную версию мессенджера на ПК и напечатать ответ на обычной клавиатуре.

Фото: Microsoft

В Microsoft отмечают, что на сегодняшний день такую возможность поддерживают смартфоны Samsung (список моделей), а новые флагманы Galaxy Note 20 позволят запускать на компьютере несколько мобильных приложений одновременно (эта функция пока недоступна).

Для корректной работы функции необходимо, чтобы и смартфон, и компьютер работали в одной беспроводной сети, сообщается в блоге Microsoft.

смартфоны
Фото: Павел Дуров/ВК
Павел Дуров раскритиковал США за намерение купить TikTok 05.08.2020
Что нельзя делать, если смартфон упал в воду. Четыре основных ошибки 04.08.2020
Популярные смартфоны Xiaomi не получат Android 11 04.08.2020
Samsung
Фото: iStock
Apple показала новый iMac 05.08.2020
Из смартфонов Samsung исчезнет бесполезная функция 30.07.2020
Обновление серьезно испортило старые смартфоны Samsung 23.07.2020
Android
Как настроить Android-смартфон, чтобы он за вами не следил 29.07.2020
Показатель лояльности к мобильным операционным системам снизился 27.07.2020