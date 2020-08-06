Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России ожидается осенью. Однако это не связано ни с летним периодом отпусков, ни с сезонным характером инфекции. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

- Сезонность у [коронавируса] не так ярко выражена, как это предполагалось ранее. Многие эксперты, и я в том числе, были уверены, что летом на фоне жары ковид угомонится. Но мы были неправы. Да, заметно небольшое снижение, но судя по всему, в октябре-ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову, - цитирует специалиста kp.ru.

Впрочем, по мнению вирусолога, вторая волна должна быть менее агрессивной, поскольку "коронавирусу не выгодно убивать своего хозяина", а потому, по предположению ученых, "ковид станет более массовым заболеванием, но количество тяжелых случаев уменьшится".

В качестве примера Анатолий Альтштейн привел Израиль, где в период второй волны летальность оказалась вдвое меньше: было 1,5 процента, сейчас - 0,7 процента. "При этом первая волна по размаху была меньше, вторая - более многочисленная. Надеюсь, что это может стать общей закономерностью", - сказал специалист.

Он также отметил, что коллективного иммунитета в 60% и более ожидать в этом году в Москве и России не стоит. Способствовать этому может массовая вакцинация. Но и она, по мнению Альтштейна, начнется в следующем году.