Владимир Путин обсудил меры поддержки спроса на жилье

Спрос на жилье начал восстанавливаться после резкого спада на фоне пандемии. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, по итогам года в России выдадут 1,2-1,3 млн ипотечных кредитов - то есть удастся выйти на прошлогодний уровень.

ДОМ.РФ - один из основных институтов развития жилищной сферы, задача которого - содействовать реализации жилищной политики страны. Виталий Мутко работает в этом акционерном обществе полгода. "Каковы результаты? Какова ситуация? И какие перспективы?" - обратился к нему Владимир Путин.

"Последние три месяца вся наша работа была нацелена на реализацию тех мер по поддержке строительной отрасли, той антикризисной программы, которую, по вашему поручению, реализовывало правительство", - сообщил глава компании. На этом нужно было сосредоточиться, потому что весенние месяцы, по его словам, стали тяжелыми для строительной отрасли. В регионах спрос на новостройки на фоне пандемии коронавируса упал - до 30%. Одновременно снизился и спрос на ипотеку.

"Сейчас мы видим, что спрос восстановился, уже по июню запросы на ипотечное кредитование на 29% увеличились", - сообщил Мутко. Спрос удалось удержать в первую очередь благодаря льготной ипотеке со ставкой 6,5% годовых. "Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено", - указал он. В настоящее время около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на эту льготную программу.

Другие эффективные меры - дальневосточная ипотека под 2% годовых и семейная ипотека. Влияние оказали, кроме того, и выплаты по 450 тыс. рублей многодетным семьям. "Все в комплексе, на наш взгляд, дало очень серьезный эффект, - подчеркнул глава ДОМ.РФ. - С учетом всех мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем уже на прежний практически уровень: 1 миллион 200-300 тысяч ипотечных кредитов".

Спрос удалось удержать прежде всего благодаря льготной ипотеке под 6,5 процента годовых

Мутко спрогнозировал, что средняя ставка по ипотеке в России может снизиться к концу года до 7,5%. По его словам, это произойдет с учетом введения льготной ипотеки.

Сделать жилищные кредиты доступнее помогает выпуск ипотечных облигаций, рассказал глава компании. Это сравнительно молодой ипотечный продукт, уточнил он. ДОМ.РФ начал разрабатывать этот механизм четыре года назад и эмитировал облигации на 500 млрд рублей.

"Потенциал очень высокий", - заверил Мутко. Он пояснил, что до 2024 года в целом планируется привлечь около 20 трлн рублей в строительство в России. Из них 15 трлн, как предполагается, дадут банки в рамках кредитования. А второй источник привлечения инвестиций - как раз через облигации, пояснил глава ДОМ.РФ.

- Здесь нужно быть очень аккуратными, конечно. Это нужно контролировать, - прокомментировал Владимир Путин.

Виталий Мутко заверил, что "Центральный банк очень серьезно контролирует".

Хорошо, по его словам, в период пандемии сработало и кредитование застройщиков, которым субсидировали процентные ставки - но с условием, когда они сохраняют сроки ввода и не увольняют персонал. На эти цели были направлены 12 млрд рублей. По словам Мутко, сейчас в России работают три тысячи застройщиков, строятся 9,5 тысячи домов, а это два миллиона квартир.

Владимир Путин в ходе встречи также отметил хорошую прибыль акционерного общества в прошлом году - свыше 20 миллиардов. "А как в целом сейчас финансовое состояние?" - спросил он. Мутко ответил, что в период ограничений компании удалось сохранить полностью финансовую устойчивость. "Мы выполним все обязательства, - заверил он. - В этом году мы заплатим серьезные дивиденды государству 15 миллиардов. Это рост очень существенный".

- До 2030 года нам нужно построить до миллиарда квадратных метров жилья, это 70 процентов жилого фонда обновить, - напомнил Мутко задачу от главы государства. - Здесь мы видим очень серьезную свою роль.