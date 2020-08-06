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06.08.2020 14:31
Рубрика: В мире

Власти Италии намерены отменить продажу острова сыну украинского олигарха

Текст: Нива Миракян (Рим)
Спецкомитет итальянского министерства культурного наследия инициировал аудиторскую проверку в отношении сделки купли-продажи лирурийского острова Галлинара, обладателем которого должен был стать сын украинского магната и народного депутата Александр Богуслаев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Средневековье этот райский уголок, напоминающий издали черепаху и находящийся по соседству с городом Альбенга на западе Итальянской Ривьеры, был пристанищем для римских Пап и cв.Мартина Турского. С 1970-х годов Галлинара перешла во владение состоятельной семьи из Пьемонта, которая этим летом решила продать остров 42-летнему украинскому бизнесмену за сумму, превышающую 10 миллионов евро. Как поясняет Corriere della sera, продажа была оформлена через подконтрольную ему компанию Galinette, зарегистрированную в Монте-Карло, где на постоянной основе проживает и сам Александр Богуслаев.

Фото: iStock
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А ведь с 1989 года остров площадью 11 гектаров благодаря редким видам растительности и крупнейшей колонии серебристых чаек, имеет статус национального заповедника, что накладывает определенные правовые ограничения на его использование. Фактически, доминирующим правом на его приобретение обладает государство.

"Компетентные офисы министерства изучают документы, состояние существующих ограничений и наши права преимущественной покупки", - заявил глава итальянского Минкульта Дарио Франческини.

Мэр Альбенги Риккардо Томатис, заручившись поддержкой министра, cо своей стороны добавляет, что власти не позволят превратить Галлинару, которая была всегда доступна для посещения большого количества людей, в подобие греческого острова Скорпиос, которым владел Аристотель Онассис.

"Принимая во внимание натуралистический статус острова, мы не позволим осуществлять никаких застроек и намерены пресечь любого рода спекуляции", - высказал свою позицию градоначальник.

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