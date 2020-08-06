Власти Израиля планируют возобновить авиасообщение с 16 августа

Израильская правительственная комиссия по вопросам коронавируса поручила профильным министерствам подготовить план возобновления полетов с 16 августа. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

"Готовить стратегию открытия неба будут министерства здравоохранения, транспорта, иностранных дел, а также Совет национальной безопасности Израиля. Итоговый документ будет рассмотрен в кабинете министров", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В конце марта этого года Израиль прекратил коммерческие полеты на фоне резкого роста заболевших коронавирусом. Сроки возобновления авиасообщения несколько раз переносили. По данным минздрава страны, за последние сутки число инфицированных в Израиле выросло на более чем две тысячи и достигло 77 тысяч 919 человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху озвучил ключевые задачи в борьбе с коронавирусом в стране - снижение количества болеющих и прерывание цепочек заражения. Соблюдение социального дистанцирования и ношение защитных масок все еще остаются обязательными требованиями в стране.