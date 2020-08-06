Новости

США занялись сбором информации о взрыве в Бейруте 02:09
В Мексике детям запретили продавать фастфуд и газировку 02:08
Работодателей попросят оценить качество подготовки выпускников вузов 02:00
На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте 01:54
Более 30 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Пакистане 01:43
В Китае две компании приступили к испытаниям на людях вакцины от COVID-19 01:33
Власти Израиля планируют возобновить авиасообщение с 16 августа 01:23
Авиарейсы "в никуда" стали популярны на Тайване на фоне пандемии COVID-19 01:01
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России 00:50
Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом 00:30
Захарова пошутила о награде за данные о тех, кто вмешивался в выборы в США 00:26
В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу 00:14
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 05.08.2020
Помпео: США будут удалять "не заслуживающие доверия" телефонные приложения 05.08.2020
Помпео отправится с визитом в Восточную Европу 05.08.2020
В Бейрут прибыли самолеты МЧС для помощи пострадавшим 05.08.2020
Собянин: Ограничения из-за COVID-19 могут действовать еще несколько месяцев 05.08.2020
Клубу засчитали поражение в Кубке России из-за отсутствия тестов на COVID 05.08.2020
Под Владимиром солдат застрелил сослуживца 05.08.2020
Видео: На рынке в ОАЭ вспыхнул крупный пожар 05.08.2020
В Минприроды сообщили, куда направят сэкономленные на контрактах средства 05.08.2020
Персонажам "Гарри Поттера" выдали огнестрельное оружие 05.08.2020
Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 05.08.2020
В Святой Софии умер муэдзин 05.08.2020
ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем 05.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 01:23
Рубрика: В мире

Власти Израиля планируют возобновить авиасообщение с 16 августа

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Израильская правительственная комиссия по вопросам коронавируса поручила профильным министерствам подготовить план возобновления полетов с 16 августа. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

Фото: wikipedia.org
Израильский вирусолог рассказал о пандемии COVID-19

"Готовить стратегию открытия неба будут министерства здравоохранения, транспорта, иностранных дел, а также Совет национальной безопасности Израиля. Итоговый документ будет рассмотрен в кабинете министров", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В конце марта этого года Израиль прекратил коммерческие полеты на фоне резкого роста заболевших коронавирусом. Сроки возобновления авиасообщения несколько раз переносили. По данным минздрава страны, за последние сутки число инфицированных в Израиле выросло на более чем две тысячи и достигло 77 тысяч 919 человек.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху озвучил ключевые задачи в борьбе с коронавирусом в стране - снижение количества болеющих и прерывание цепочек заражения. Соблюдение социального дистанцирования и ношение защитных масок все еще остаются обязательными требованиями в стране.

В мире Ближний Восток В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии