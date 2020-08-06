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06.08.2020 08:30
Рубрика: В мире

Власти Лос-Анджелеса отключат воду в домах, где устраивают вечеринки

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти объявил, что город предпримет жесткие меры против тех, кто устраивает массовые вечеринки во время пандемии. Он назвал недавние собрания молодых людей на Голливудских холмах и в Калабасасе "вопиющим нарушением предписаний по охране здоровья", сообщает Fox News.

Фото: AFP/VALERIE MACON
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В пятницу десятки завсегдатаев, в числе которых, предположительно, были сотрудники правопорядка Лос-Анджелеса, без масок гуляли всю ночь напролет в салуне Сассафрас в Голливуде. Сообщается, что музыка была настолько громкой, что "вибрировала решетка безопасности". А в понедельник офицеры полиции Лос-Анджелеса ответили на жалобы на шум в связи с вечеринкой в особняке на Малхолланд Драйв, которая закончилась стрельбой со смертельным исходом, отмечают калифорнийские СМИ.

"Хотя мы закрыли все бары и ночные клубы, эти большие домашние вечеринки, по сути, превратились в ночные клубы", - сказал мэр, указав, что полиция Лос-Анджелеса подвергнет их проверке аналогичной той, которую проходят предприятия, нарушающие ограничительные меры. Если LAPD подтвердит, что в доме имели место нарушения режима изоляции, городские власти в течение 48 часов отключат воду в этом доме или квартире. За выполнением данной меры также будут следить окружные инспекторы здравоохранения. Городские юристы проверили эту меру и сочли ее обоснованной, добавил Эрик Гарсетти.

Ранее директор департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес предупредила, что групповые вечеринки, проведенные в последние дни, были не только опасными, но и незаконными. На них собиралось не менее сотни человек, которые не носили масок и не соблюдали правила социального дистанцирования. В заявлении глава департамента здравоохранения напомнила о приказе, который запрещает проведение подобных собраний во время пандемии коронавируса.

Округ Лос-Анджелес сообщил в среду о 2 тысячах 347 случаях заболеваний и 68 смертельных исходов, связанных с коронавирусом. Общее количество смертей в округе за четыре месяца достигло 4 тысяч 825 случаев. Общее количество заболевших в округе на сегодняшний день составляет 197 тысяч 912 человек. В больницах Лос-Анджелеса находятся 1 768 человек, больных смертельной инфекцией, 30 процентов из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Тем временем стало известно, что мэрия Лос-Анджелеса вводит новую программу по тестированию на COVID-19. Она будет проводиться в отдаленных кварталах для малообеспеченных слоев населения. Для этого используют передвижные лаборатории, проверить здоровье смогут около 500 человек в день.

Между тем

В других американских штатах, где возникают аналогичные проблемы, местные власти просят жителей придерживаться правил дистанцирования. В Нью-Йорке губернатор штата Эндрю Куомо уполномочил власти округов отзывать лицензии на ведение бизнеса у заведений, в которых не соблюдаются ограничительные меры, а также регулярно публиковать названия баров и ресторанов, нарушающих правила. "Мы продолжаем видеть ситуации, которые просто неразумны. Местным органам власти приходится с ними бороться, будь то на Лонг-Айленде или на севере штата Нью-Йорк", - сказал Куомо.

Накануне стало известно, что мэр Нью-Йорка Билл де Блазио для проверки на наличие инфекции распорядился организовать контрольно-пропускные пункты у мостов и туннелей, ведущих в город Большого Яблока. Особое внимание, отмечает Reuters, будет уделено въезжающим в Ню-Йорк жителям 35 американских штатов, внесенных министерством здравоохранения страны в список "горячих точек коронавируса" в США. "Путешественникам, прибывающим из этих штатов, будет предоставлена информация о карантине, им напомнят о том, что это необходимая мера", - сказал де Блазио. Штрафы за несоблюдение данных ограничений могут достигать 10 тысяч долларов.

Цифра:

Свыше 1000 смертей от COVID-19 ежедневно фиксируется в Соединенных Штатах. В настоящее время число умерших от этой инфекции в США превысило 157 тысяч человек.

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