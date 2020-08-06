Во французском Гавре захвачены заложники

В отделении банка BRED в Гавре на бульваре Страсбург 6 августа захвачены в заложники пять человек. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Как сообщается, преступник один, но он вооружен пистолетом. Полиция готовит операцию по освобождению заложников.

Требования злоумышленника точно не известны, но предполагается, что они могут носить религиозный характер. О каких-либо ранениях среди захваченных граждан информации также нет.

По некоторым данным, изначально заложников было семеро, но один из них, 53-летний мужчина, смог сбежать, а женщину преступник отпустил сам.