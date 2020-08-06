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06.08.2020 20:18
Рубрика: В мире

Во французском Гавре захвачены заложники

Текст: Константин Волков

В отделении банка BRED в Гавре на бульваре Страсбург 6 августа захвачены в заложники пять человек. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

На Украине произошел очередной захват заложников

Как сообщается, преступник один, но он вооружен пистолетом. Полиция готовит операцию по освобождению заложников.

Требования злоумышленника точно не известны, но предполагается, что они могут носить религиозный характер. О каких-либо ранениях среди захваченных граждан информации также нет.

По некоторым данным, изначально заложников было семеро, но один из них, 53-летний мужчина, смог сбежать, а женщину преступник отпустил сам.

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