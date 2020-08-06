Военных владельцев недвижимости из жилищной очереди не исключат

Сегодня "Российская газета" публикует документ, который давно ждали тысячи бывших и действующих военных, претендующих на получение квартиры или жилищной субсидии от родного ведомства.

Речь - о нормативно-правовом акте, который разрешает споры вокруг вопроса о том, положено ли этому самому ведомству обеспечивать действующего или бывшего служивого и его семью крышей над головой или "жилищными" деньгами, если военный либо отставник уже имеет в собственности земельный участок и какую-то небольшую постройку на нем.

Ранее такая ситуация трактовалась в армии однозначно: раз у человека или члена его семьи есть недвижимость, значит, другое жилье или субсидия ему не положены .

И военнослужащего либо военного пенсионера исключали из списка очередников на получение от ведомства квартиры или жилищной субсидии.

С внесением поправок в статью 56 Жилищного кодекса РФ и корректировкой статей 15 и 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих" ситуация в корне меняется. Теперь армейских очередников, бесквартирных военных пенсионеров и членов их семей даже при наличии у них земельных участков, предназначенных для строительства дома, запрещено вычеркивать из списка нуждающихся в получении жилых помещений. Такие списки, напомним, ведутся в каждой воинской части и учреждении.

Более того, в публикуемом сегодня федеральном законе четко разъясняется: если с человеком подобное уже произошло и он добивается возвращения в ведомственную квартирную очередь, ответственным должностным лицам предписывает так и сделать.

Строго говоря, проблема эта не только очень болезненная для служивых, но и застарелая. О ней корреспонденту "РГ" рассказывал руководитель Департамента жилищного обеспечения военного ведомства Сергей Пирогов.

Вот как он обрисовал ситуацию. "Минобороны предлагает так изменить жилищное законодательство, чтобы наследуемая членами семьи военнослужащего недвижимость не исключала возможности получения средств от минобороны. А то ведь как бывает, супруге офицера достался от родителей старый деревенский дом площадью 100 квадратных метров. Стоит эта изба в деревенской глуши, вот-вот развалится. А по документам проходит как имеющееся в собственности у семьи жилье размером, исключающим выплату субсидии. Это, конечно, несправедливо", - считает военный чиновник.

Руководство оборонного ведомства последовательно и жестко отстаивало свою позицию. И своего добилось.