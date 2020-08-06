Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 282-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" и Федеральный закон "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций""

Принят Государственной Думой 15 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3340; 2003, N 27, ст. 2708; 2007, N 1, ст. 39; 2018, N 7, ст. 975; N 52, ст. 8098) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"На отношения, возникающие при формировании благотворительной организацией целевого капитала, доверительном управлении имуществом, составляющим целевой капитал, использовании доходов, полученных от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, распространяются нормы Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".";

2) пункт 4 статьи 12 дополнить словами ", за исключением случаев, если такое участие является результатом получения благотворительной организацией ценных бумаг хозяйственных обществ на пополнение ее целевого капитала или приобретения благотворительной организацией акций хозяйственных обществ за счет денежных средств, составляющих ее целевой капитал, в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций";

3) пункт 4 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:

"Данные ограничения не распространяются на пожертвования, полученные на формирование или пополнение целевого капитала благотворительной организации, которые осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".";

4) пункт 3 статьи 17 дополнить абзацем следующего содержания:

"Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на доходы, указанные в частях 8 и 9 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций".".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 38; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 48, ст. 6728, 6729; 2012, N 31, ст. 4323; 2013, N 30, ст. 4084) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова "а также в целях" исключить, дополнить словами ", а также в целях, предусмотренных Федеральным законом от 11 августа 1995 года N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)";

2) в статье 4:

а) в части 4 слова "то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, и" заменить словами "то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала и";

б) в части 5 слова "то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала, срок, на который формируется целевой капитал, и" заменить словами "то конкретное назначение и (или) цели использования дохода от целевого капитала и";

3) в статье 6:

а) в части 6 слова "бухгалтерская отчетность" заменить словами "бухгалтерская (финансовая) отчетность";

б) часть 12 изложить в следующей редакции:

"12. Если по истечении одного года со дня поступления на банковский счет некоммерческой организации первого пожертвования на формирование целевого капитала общая сумма поступивших пожертвований не превышает 3 миллиона рублей, либо если в течение этого срока не создан совет по использованию целевого капитала, либо если до истечения этого срока не принято решение о продлении срока сбора пожертвований на формирование целевого капитала при условии, что сумма пожертвований превышает 1,5 миллиона рублей, некоммерческая организация не вправе передавать указанные пожертвования в доверительное управление. В этом случае целевой капитал не формируется и некоммерческая организация до окончания финансового года, в котором истек срок формирования целевого капитала, обязана возвратить поступившие денежные средства жертвователю, если договором пожертвования не предусмотрено использование этих средств в иных целях или если денежные средства получены некоммерческой организацией в порядке наследования.";

4) в части 2 статьи 7 слова "бухгалтерская отчетность" заменить словами "бухгалтерская (финансовая) отчетность";

5) в части 2 статьи 8:

а) в пункте 1 слова "о формировании," заменить словами "о формировании целевого капитала, сроке, на который формируется целевой капитал (в случае, если срок не определен договором пожертвования или завещанием), и";

б) в пункте 3 слова "бухгалтерской отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности";

в) в пункте 6 слова "в случае, предусмотренном частью 1 статьи 11 настоящего Федерального закона," исключить;

6) в части 4 статьи 9:

а) в пункте 2 слова "срока, на который сформирован целевой капитал," исключить;

б) в пункте 3 слова "в случае, предусмотренном частью 1 статьи 11 настоящего Федерального закона," исключить, после слова "пополнение" дополнить словом "сформированного";

7) в статье 11:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Некоммерческая организация вправе объявить о публичном сборе денежных средств на формирование целевого капитала или на пополнение сформированного целевого капитала.";

б) в пункте 4 части 3 слова "в сети Интернет," заменить словами "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",";

в) в абзаце первом части 6 слова "в сети Интернет в следующие" заменить словами "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующие";

8) в части 3 статьи 12 слова "в сети Интернет," заменить словами "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",";

9) в части 5 статьи 13 второе предложение изложить в следующей редакции: "При этом размер использованного дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, должен быть не менее 25 процентов такого дохода за три года подряд.";

10) в пункте 2 части 1 статьи 14 слова "совета по использованию целевого капитала" заменить словами "высшего органа управления некоммерческой организации - собственника целевого капитала";

11) в статье 15:

а) в пункте 2 части 1 слова "созданных в форме открытых акционерных обществ" заменить словами "являющихся публичными акционерными обществами";

б) в части 4 слова "имуществом, составляющим целевой капитал, а также с указанием" заменить словами ", а в письменных документах после наименования доверительного управляющего делается пометка "Д.У." с указанием";

12) в части 6 статьи 16 слова "и указаны наименование некоммерческой организации - собственника целевого капитала и индивидуальное обозначение, идентифицирующее целевой капитал" заменить словами "с указанием наименования некоммерческой организации, передавшей имущество, составляющее целевой капитал, в доверительное управление, и индивидуального обозначения, идентифицирующего целевой капитал";

13) в пункте 4 части 1 статьи 17 слова "бухгалтерской отчетности" заменить словами "бухгалтерской (финансовой) отчетности";

14) статью 18 изложить в следующей редакции:

"Статья 18. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждение управляющей компании

1. Договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, должны быть предусмотрены размер вознаграждения управляющей компании или порядок его определения, порядок и сроки выплаты вознаграждения управляющей компании, а также перечень необходимых расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и порядок их оплаты.

2. Расходы, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, в том числе обязательные платежи и расходы управляющей компании на обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, связанные с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, оплачиваются за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, и не могут превышать 1,5 процента такого дохода за отчетный год.

3. Вознаграждение управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, устанавливается договором доверительного управления этим имуществом, составляющим целевой капитал. Вознаграждение управляющей компании может состоять из переменной и (или) постоянной частей. Переменная часть вознаграждения управляющей компании (при наличии) выплачивается за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, полученного управляющей компанией за отчетный год, и не может составлять более 10 процентов такого дохода. Постоянная часть вознаграждения управляющей компании (при наличии) выплачивается за счет дохода от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, полученного управляющей компанией за отчетный год, а в случае отсутствия такого дохода - за счет имущества, составляющего целевой капитал. Размер вознаграждения в виде постоянной части или совокупный размер вознаграждения в виде постоянной и переменной частей не может превышать 1 процент стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по договору доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, на конец отчетного года. Вид, методика расчета и порядок выплаты вознаграждения управляющей компании устанавливаются договором доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.".

Президент Российской Федерации В. Путин