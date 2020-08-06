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06.08.2020 17:28
Рубрика: Общество

ВПР в школах пройдут с 14 сентября по 12 октября

Текст: Ксения Колесникова
Всероссийские проверочные работы пройдут в школах с 14 сентября по 12 октября. Об этом сообщается в письме Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404 "О проведении ВПР в 5-9 классах осенью 2020 года". Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.
Фото: Юрий Белинский / ТАСС Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Как будут работать школы в новом учебном году

- Минпросвещения совместно с Рособрнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ необходимо организовать проверку знаний обучающихся и их дополнительное обучение по темам, по которым выявлен недостаточный уровень освоения, - говорится в письме. - Внесены изменения в график проведения мониторинга качества подготовки обучающихся в форме Всероссийских проверочных работ. Результаты мониторинга не будут учитываться при оценке деятельности органов государственной власти субъектов РФ.

Что важно? В письме также сообщается, что ВПР по программе предыдущего года обучения должны проводиться на 2-4 уроках по решению школ. День проведения работ школа определяет самостоятельно. Но - строго в рамках периода: с 14 сентября по 12 октября.

- Работа по учебному предмету проводится одновременно для всех классов в параллели, - подчеркивается в письме. - Согласно графику, Всероссийские проверочные работы необходимо провести в сентябре - октябре 2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год.

При этом школы должны будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков распространения СОVID-19.

В России стартует эксперимент по дистанционному обучению школьников
Общество Образование Правительство Минпросвещения Правительство Рособрнадзор

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