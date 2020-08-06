Выбрать председателя СНТ теперь можно онлайн

Решать самые важные вопросы деятельности садоводческих и огороднических товариществ, а именно утверждать размер членских взносов, а также переизбирать председателя и правление, теперь можно в онлайн. Закон, который дачники ждали с нетерпением, публикует сегодня "РГ".

Документ разрешает проводить общие собрания членов СНТ по вопросам, относящимся к исключительной компетенции таких собраний, в заочной форме. Ранее самые важные вопросы дачники должны были решать на общих собраниях, проводимых только очно. Но из-за угрозы распространения коронавируса проведение собраний ограничено. Заочные собрания тоже допускались, но для этого надо было заранее внести изменения в устав СНТ. А это опять же делается очно.

В то же время в этом году в СНТ начались проблемы. "У многих председателей подходит к концу срок их полномочий. Председатель и члены правления избираются на два года. Закон разрешает избирать их и на пять лет, но для этого опять-таки надо внести изменения в устав СНТ. Хотя председатель и члены правления СНТ являются легитимными до избрания новых на очередном или внеочередном общем собрании, банки стали блокировать расчетные счета за отсутствие протокола о проведении общего собрания", - рассказал "РГ" первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В результате привычная жизнь в СНТ оказалась нарушена. По закону собирать взносы и проводить платежи дачное товарищество должно только в безналичной форме. Для этого у каждого СНТ или ОНТ есть свой расчетный счет. Когда банк его блокирует, дачники не могут заплатить даже за вывоз мусора.

Принятие поправок в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества инициировал председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Первоначально предполагалось разрешить проводить заочные собрания по вопросам избрания органов управления, утверждения сметы, размера и порядка уплаты взносов, утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы до конца нынешнего года. Но в результате была внесена существенная поправка: разрешить использовать форму заочного собрания не только на конкретный год, а в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Сенатор напомнил, что большинство дачников - люди старших возрастов и относятся к группе риска. Даже если пик распространения коронавируса пройден, до момента появления вакцины и эффективных лекарств опасность заражения и распространения заболевания сохраняется. Поэтому проводить заочные голосования можно будет и после 2020 года.

Никита Чаплин при этом обращает внимание, что заочная форма голосования решает проблему отсутствия очного кворума на общем собрании в СНТ, так как многие готовы принимать участие в собрании, но не хотят ехать сами или писать доверенности. "Важно при этом, чтобы заочное собрание в СНТ проходило по закону: порядок подготовки, ознакомление с проектами документов и проверка полномочий участников собрания должны соблюдаться так же, как и при очной форме", - подчеркнул Чаплин.

По его словам, организовать заочное голосование - задача председателя. Сегодня для этого существуют специальные ресурсы. Дачникам же нужно иметь лишь доступ в интернет и зарегистрироваться на сайте своего СНТ. В то же время председатель Союза садоводов России Олег Валенчук обращает внимание на неоднородные условия в СНТ. Одно дело дачи в ближнем Подмосковье, другое - в глубинке. "Интернет во многие товарищества не проведен, а если он есть, то тарифы очень высокие. Мобильный интернет тоже ловит не везде. Нужно решить проблему доступности интернета, только тогда можно говорить о заочном голосовании как о массовом явлении", - отмечал ранее Валенчук.