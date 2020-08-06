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06.08.2020 19:21
Рубрика: Общество

Самоочищение без самоограничения

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Ну вот, еще одно сетевое медиа по секрету всему свету - со ссылкой на некую отважную разоблачительницу - сообщило, что его главный редактор "заводил романтические отношения на работе: флиртовал с подчиненными, иногда против их желания, писал сообщения с сексуальным подтекстом, занимался с ними сексом и просил скинуть интимные фотографии, а также пытался манипулировать, например, чередовал публичную похвалу с игнорированием".

Некорректное поведение руководителя заставило коллектив обратиться к читателям. Опубликованный текст так и называется - "Обращение редакции (название издания) к читателям". В нем говорится: "Уже третьи сутки мы в редакции обсуждаем ситуацию, отношение к ней каждого сотрудника и то, какой должна быть наша публичная реакция. Часть нашей команды считает, что поведение N. (в тексте - подлинное имя и фамилия) было некорректным, оскорбило как минимум упомянутых в материале девушек (их имена и фамилии также названы. - В.В.). <...> Эта часть команды ожидает, что N. пересмотрит свое поведение. Другие члены редакции полагают, что в описанных ситуациях нет насилия и принуждения. По их мнению, отношения, о которых говорится в тексте, должны остаться личным делом N. и героинь материала, а публичные извинения в данной ситуации неуместны". В общем, как же нам быть? Рассудите нас, люди.

Зачем главы регионов уходят в социальные сети

Раньше с такими письмами (они начинались словами "Дорогая редакция!") читатели обращались в газету, теперь - наоборот: автор и адресат поменялись местами. "Новая этика". Привыкайте.

На той же неделе на одном из ютьюб-каналов был показан сколь бесформенный, столь и безразмерный (продолжительность - 2 часа 49 мин.) видеоматериал (назовем так за отсутствием признаков жанра), посвященный истории популярного интернет-издания. И там вновь, в который уж раз, в деталях и подробностях обсуждалось неприличное поведение, которым два года назад скандально отличился главный редактор этого самого издания.

Оказаться в центре скандала, связанного с харассментом, - привилегия известных людей и компаний

И так теперь чуть ли не каждый день. Едва перемыли в соцсетях грешные кости главного редактора уважаемой радиостанции, как подоспел с "домогательствами" известный телеведущий. Отстали от него - принялись за шеф-редактора и бильд-редактора сетевого издания, у которых обнаружился точно такой же "состав преступления".

Фото: iStock
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На просторах "Фейсбука", где адепты "новой этики" бестрепетно вершат свои моральные приговоры, одна медиазвезда другую сменить спешит, дав ночи полчаса.

Не припомню, чтобы о непростительных вольностях своего руководителя докладывал общественности коллектив металлургического комбината или овощеводческой бригады. Это никому не интересно. Оказаться в центре скандала, связанного с харассментом, - привилегия известных людей или известных компаний (учреждений, организаций), будь то радиостанция, театр или спортивный клуб. Но никакая компания не откликается на обвинения (подчас бездоказательные) своего сотрудника в неприличном поведении с такой скорой стыдливой готовностью, как это делают СМИ: да-да, спасибо за сигнал, мы разберемся, "он пока ушел в отпуск", "он на месяц отстранен от эфира"... Никакая компания не старается превратить такого рода внутреннее расследование в "день открытых дверей". И никакая компания, занявшись установлением у себя определенных правил, норм, приличий, не призывает на подмогу "читательский актив".

Желание сделать публичным чуть ли не все, что происходит в редакции, одолевает некоторые СМИ

Желание сделать публичным чуть ли не все, что происходит в редакции, одолевает некоторые СМИ. Я сейчас не имею в виду ту открытость, с которой одна из газет недавно рассказывала своим читателям о происходившей в ней смене собственника, повлекшей смену редакционной политики, уход некоторых сотрудников и т.п. Привлечение внимания публики к редакционным событиям, имеющим общественную значимость, - это нормально. Я говорю о другом - о зацикленности какого-либо издания на себе любимом, об упоении своей особостью, о преисполненности собственной значимостью (весь ютьюб заполонен многословными интервью, которые один журналист дает другому журналисту). Следствие всего этого - "припадки дурной откровенности" там, где уместнее сдержанность и мера.

Фото: iStock
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Есть профессии, суть которых заключена в их публичности. Артисты, телеведущие, известные политики не обделены общественным вниманием, но именно поэтому большинство из них оберегают свое privacy - воздерживаются от широких душеизлияний о неудачах в личной жизни, не жалуются под телекамеры на бытовые неурядицы, держат рот на замке насчет своих болезней, и даже когда становятся жертвами хулиганов, мошенников или домогателей, решительно отбиваются от назойливых репортеров, стремящихся выведать "как это было". В этом смысле публичная профессия накладывает на ее обладателя определенные ограничения. Попросту говоря, не все, что случилось с тобой, стоит транслировать граду и миру. Зритель должен сопереживать Джульетте, а не актрисе, которая была вынуждена "уступить" режиссеру, чтобы получить эту роль.

Журналист - тоже публичная профессия. Хотите "самоочиститься" - Бог в помощь. Принимайте внутренние уставы и кодексы, устанавливайте границы допустимого и недопустимого в отношениях между сотрудниками. Не посвящайте только ваших читателей, зрителей, слушателей в пахучие подробности, кто, кого и за что "трогал", не выставляйте на всеобщее обозрение корпоративное грязное белье, не втягивайте в прения по чьему-то "персональному делу" весь белый свет. Знаете, как-то уже надоела эта раздольная малаховщина, этот вселенский партком.

Общество СМИ и соцсети

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