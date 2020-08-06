За сутки в России подтверждено 5267 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 331 человек.
- Москва - 684
- Свердловская область - 183
- Ханты-Мансийский АО - 160
- Московская область - 159
- Санкт-Петербург - 159
- Ростовская область - 130
- Красноярский край - 129
- Иркутская область - 128
- Краснодарский край - 125
- Мурманская область - 122
- Хабаровский край - 120
- Ставропольский край - 116
- Ульяновская область - 109
- Омская область - 106
- Нижегородская область - 105
- Оренбургская область - 103
- Волгоградская область - 98
- Приморский край - 98
- Кемеровская область - 97
- Воронежская область - 96
- Ямало-Ненецкий АО - 96
- Новосибирская область - 93
- Челябинская область - 92
- Алтайский край - 92
- Саратовская область - 90
- Тюменская область - 80
- Пермский край - 69
- Сахалинская область - 68
- Архангельская область - 61
- Томская область - 60
- Республика Саха (Якутия) - 58
- Пензенская область - 52
- Белгородская область - 51
- Республика Калмыкия - 51
- Кировская область - 49
- Республика Карелия - 48
- Самарская область - 44
- Республика Дагестан - 42
- Астраханская область - 41
- Ярославская область - 39
- Республика Коми - 37
- Орловская область - 36
- Республика Башкортостан - 35
- Костромская область - 33
- Тульская область - 32
- Республика Мордовия - 32
- Чувашская Республика - 32
- Ленинградская область - 31
- Псковская область - 30
- Республика Татарстан - 30
- Удмуртская Республика - 29
- Курганская область - 28
- Курская область - 27
- Рязанская область - 27
- Тамбовская область - 27
- Вологодская область - 27
- Ивановская область - 26
- Тверская область - 26
- Республика Адыгея - 26
- Калужская область - 25
- Брянская область - 24
- Республика Бурятия - 24
- Республика Крым - 24
- Республика Ингушетия - 22
- Республика Хакасия - 21
- Амурская область - 21
- Магаданская область - 21
- Владимирская область - 20
- Республика Алтай - 18
- Республика Тыва - 17
- Калининградская область - 16
- Новгородская область - 16
- Липецкая область - 15
- Смоленская область - 15
- Республика Марий Эл - 15
- Кабардино-Балкарская Республика - 14
- Камчатский край - 14
- Карачаево-Черкесская Республика - 12
- Забайкальский край - 11
- Республика Северная Осетия - 8
- Чеченская Республика - 8
- Еврейская АО - 4
- Севастополь - 4
- Чукотский АО - 3
- Ненецкий АО - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%
- 2. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%
- 3. Камчатский край, Нижегородская область, Ненецкий автономный округ, Ивановская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Тульская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,4%.
Нарастающим итогом выявлено 871 894 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7331 человек:
- Москва - 1254
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 343
- Ханты-Мансийский АО - 340
- Иркутская область - 339
- Нижегородская область - 291
- Омская область - 244
- Мурманская область - 243
- Московская область - 189
- Тюменская область - 163
- Алтайский край - 161
- Волгоградская область - 144
- Ростовская область - 144
- Челябинская область - 141
- Оренбургская область - 134
- Воронежская область - 129
- Хабаровский край - 126
- Республика Коми - 121
- Краснодарский край - 115
- Приморский край - 109
- Ставропольский край - 107
- Псковская область - 98
- Свердловская область - 95
- Кемеровская область - 93
- Сахалинская область - 88
- Санкт-Петербург - 84
- Курская область - 80
- Саратовская область - 80
- Курганская область - 74
- Красноярский край - 73
- Ярославская область - 72
- Новосибирская область - 72
- Орловская область - 66
- Самарская область - 64
- Республика Чувашия - 63
- Томская область - 63
- Ульяновская область - 59
- Астраханская область - 55
- Ивановская область - 51
- Пензенская область - 51
- Республика Дагестан - 50
- Республика Татарстан - 50
- Пермский край - 49
- Новгородская область - 48
- Республика Тыва - 48
- Амурская область - 45
- Карачаево-Черкесская Республика - 43
- Удмуртская Республика - 43
- Тульская область - 40
- Республика Башкортостан - 36
- Республика Ингушетия - 34
- Забайкальский край - 33
- Республика Мордовия - 32
- Республика Хакасия - 32
- Республика Бурятия - 32
- Архангельская область - 31
- Липецкая область - 30
- Тамбовская область - 30
- Смоленская область - 29
- Брянская область - 28
- Республика Калмыкия - 28
- Республика Адыгея - 27
- Республика Крым - 27
- Магаданская область - 27
- Республика Алтай - 25
- Республика Карелия - 19
- Кабардино-Балкарская Республика - 19
- Республика Марий Эл - 19
- Тверская область - 17
- Калужская область - 16
- Рязанская область - 16
- Ленинградская область - 16
- Республика Саха (Якутия) - 14
- Кировская область - 12
- Владимирская область - 11
- Костромская область - 11
- Республика Северная Осетия - Алания - 9
- Белгородская область - 7
- Вологодская область - 7
- Калининградская область - 7
- Камчатский край - 7
- Севастополь - 4
- Чеченская Республика - 3
- Ненецкий автономный округ - 1
- Еврейская автономная область - 1
За весь период выписано по выздоровлению 676 357 человек.
За сутки подтверждено 116 летальных случаев с коронавирусом:
- Санкт-Петербург - 16
- Москва - 13
- Иркутская область - 9
- Свердловская область - 7
- Новосибирская область - 7
- Тульская область - 5
- Ростовская область - 4
- Пермский край - 4
- Владимирская область - 3
- Тверская область - 3
- Республика Коми - 3
- Красноярский край - 3
- Воронежская область - 2
- Мурманская область - 2
- Краснодарский край - 2
- Республика Дагестан - 2
- Ставропольский край - 2
- Республика Татарстан - 2
- Нижегородская область - 2
- Алтайский край - 2
- Томская область - 2
- Хабаровский край - 2
- Московская область - 1
- Рязанская область - 1
- Смоленская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Республика Крым - 1
- Волгоградская область - 1
- Севастополь - 1
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Республика Башкортостан - 1
- Кировская область - 1
- Оренбургская область - 1
- Пензенская область - 1
- Самарская область - 1
- Саратовская область - 1
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Республика Хакасия - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Приморский край - 1
За весь период от коронавируса умерло 14 606 человек.