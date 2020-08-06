За сутки в России подтверждено 5267 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 331 человек.

Москва - 684 Свердловская область - 183 Ханты-Мансийский АО - 160 Московская область - 159 Санкт-Петербург - 159 Ростовская область - 130 Красноярский край - 129 Иркутская область - 128 Краснодарский край - 125 Мурманская область - 122 Хабаровский край - 120 Ставропольский край - 116 Ульяновская область - 109 Омская область - 106 Нижегородская область - 105 Оренбургская область - 103 Волгоградская область - 98 Приморский край - 98 Кемеровская область - 97 Воронежская область - 96 Ямало-Ненецкий АО - 96 Новосибирская область - 93 Челябинская область - 92 Алтайский край - 92 Саратовская область - 90 Тюменская область - 80 Пермский край - 69 Сахалинская область - 68 Архангельская область - 61 Томская область - 60 Республика Саха (Якутия) - 58 Пензенская область - 52 Белгородская область - 51 Республика Калмыкия - 51 Кировская область - 49 Республика Карелия - 48 Самарская область - 44 Республика Дагестан - 42 Астраханская область - 41 Ярославская область - 39 Республика Коми - 37 Орловская область - 36 Республика Башкортостан - 35 Костромская область - 33 Тульская область - 32 Республика Мордовия - 32 Чувашская Республика - 32 Ленинградская область - 31 Псковская область - 30 Республика Татарстан - 30 Удмуртская Республика - 29 Курганская область - 28 Курская область - 27 Рязанская область - 27 Тамбовская область - 27 Вологодская область - 27 Ивановская область - 26 Тверская область - 26 Республика Адыгея - 26 Калужская область - 25 Брянская область - 24 Республика Бурятия - 24 Республика Крым - 24 Республика Ингушетия - 22 Республика Хакасия - 21 Амурская область - 21 Магаданская область - 21 Владимирская область - 20 Республика Алтай - 18 Республика Тыва - 17 Калининградская область - 16 Новгородская область - 16 Липецкая область - 15 Смоленская область - 15 Республика Марий Эл - 15 Кабардино-Балкарская Республика - 14 Камчатский край - 14 Карачаево-Черкесская Республика - 12 Забайкальский край - 11 Республика Северная Осетия - 8 Чеченская Республика - 8 Еврейская АО - 4 Севастополь - 4 Чукотский АО - 3 Ненецкий АО - 1 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%

2. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%

3. Камчатский край, Нижегородская область, Ненецкий автономный округ, Ивановская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Тульская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,4%. Нарастающим итогом выявлено 871 894 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7331 человек: Москва - 1254

Ямало-Ненецкий автономный округ - 343

Ханты-Мансийский АО - 340

Иркутская область - 339

Нижегородская область - 291

Омская область - 244

Мурманская область - 243

Московская область - 189

Тюменская область - 163

Алтайский край - 161

Волгоградская область - 144

Ростовская область - 144

Челябинская область - 141

Оренбургская область - 134

Воронежская область - 129

Хабаровский край - 126

Республика Коми - 121

Краснодарский край - 115

Приморский край - 109

Ставропольский край - 107

Псковская область - 98

Свердловская область - 95

Кемеровская область - 93

Сахалинская область - 88

Санкт-Петербург - 84

Курская область - 80

Саратовская область - 80

Курганская область - 74

Красноярский край - 73

Ярославская область - 72

Новосибирская область - 72

Орловская область - 66

Самарская область - 64

Республика Чувашия - 63

Томская область - 63

Ульяновская область - 59

Астраханская область - 55

Ивановская область - 51

Пензенская область - 51

Республика Дагестан - 50

Республика Татарстан - 50

Пермский край - 49

Новгородская область - 48

Республика Тыва - 48

Амурская область - 45

Карачаево-Черкесская Республика - 43

Удмуртская Республика - 43

Тульская область - 40

Республика Башкортостан - 36

Республика Ингушетия - 34

Забайкальский край - 33

Республика Мордовия - 32

Республика Хакасия - 32

Республика Бурятия - 32

Архангельская область - 31

Липецкая область - 30

Тамбовская область - 30

Смоленская область - 29

Брянская область - 28

Республика Калмыкия - 28

Республика Адыгея - 27

Республика Крым - 27

Магаданская область - 27

Республика Алтай - 25

Республика Карелия - 19

Кабардино-Балкарская Республика - 19

Республика Марий Эл - 19

Тверская область - 17

Калужская область - 16

Рязанская область - 16

Ленинградская область - 16

Республика Саха (Якутия) - 14

Кировская область - 12

Владимирская область - 11

Костромская область - 11

Республика Северная Осетия - Алания - 9

Белгородская область - 7

Вологодская область - 7

Калининградская область - 7

Камчатский край - 7

Севастополь - 4

Чеченская Республика - 3

Ненецкий автономный округ - 1

Еврейская автономная область - 1 За весь период выписано по выздоровлению 676 357 человек. За сутки подтверждено 116 летальных случаев с коронавирусом: Санкт-Петербург - 16

Москва - 13

Иркутская область - 9

Свердловская область - 7

Новосибирская область - 7

Тульская область - 5

Ростовская область - 4

Пермский край - 4

Владимирская область - 3

Тверская область - 3

Республика Коми - 3

Красноярский край - 3

Воронежская область - 2

Мурманская область - 2

Краснодарский край - 2

Республика Дагестан - 2

Ставропольский край - 2

Республика Татарстан - 2

Нижегородская область - 2

Алтайский край - 2

Томская область - 2

Хабаровский край - 2

Московская область - 1

Рязанская область - 1

Смоленская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Республика Крым - 1

Волгоградская область - 1

Севастополь - 1

Кабардино-Балкарская Республика - 1

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Республика Башкортостан - 1

Кировская область - 1

Оренбургская область - 1

Пензенская область - 1

Самарская область - 1

Саратовская область - 1

Ханты-Мансийский АО - 1

Республика Хакасия - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Приморский край - 1 За весь период от коронавируса умерло 14 606 человек.