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06.08.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5267 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 116 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 331 человек.
  1. Москва - 684
  2. Свердловская область - 183
  3. Ханты-Мансийский АО - 160
  4. Московская область - 159
  5. Санкт-Петербург - 159
  6. Ростовская область - 130
  7. Красноярский край - 129
  8. Иркутская область - 128
  9. Краснодарский край - 125
  10. Мурманская область - 122
  11. Хабаровский край - 120
  12. Ставропольский край - 116
  13. Ульяновская область - 109
  14. Омская область - 106
  15. Нижегородская область - 105
  16. Оренбургская область - 103
  17. Волгоградская область - 98
  18. Приморский край - 98
  19. Кемеровская область - 97
  20. Воронежская область - 96
  21. Ямало-Ненецкий АО - 96
  22. Новосибирская область - 93
  23. Челябинская область - 92
  24. Алтайский край - 92
  25. Саратовская область - 90
  26. Тюменская область - 80
  27. Пермский край - 69
  28. Сахалинская область - 68
  29. Архангельская область - 61
  30. Томская область - 60
  31. Республика Саха (Якутия) - 58
  32. Пензенская область - 52
  33. Белгородская область - 51
  34. Республика Калмыкия - 51
  35. Кировская область - 49
  36. Республика Карелия - 48
  37. Самарская область - 44
  38. Республика Дагестан - 42
  39. Астраханская область - 41
  40. Ярославская область - 39
  41. Республика Коми - 37
  42. Орловская область - 36
  43. Республика Башкортостан - 35
  44. Костромская область - 33
  45. Тульская область - 32
  46. Республика Мордовия - 32
  47. Чувашская Республика - 32
  48. Ленинградская область - 31
  49. Псковская область - 30
  50. Республика Татарстан - 30
  51. Удмуртская Республика - 29
  52. Курганская область - 28
  53. Курская область - 27
  54. Рязанская область - 27
  55. Тамбовская область - 27
  56. Вологодская область - 27
  57. Ивановская область - 26
  58. Тверская область - 26
  59. Республика Адыгея - 26
  60. Калужская область - 25
  61. Брянская область - 24
  62. Республика Бурятия - 24
  63. Республика Крым - 24
  64. Республика Ингушетия - 22
  65. Республика Хакасия - 21
  66. Амурская область - 21
  67. Магаданская область - 21
  68. Владимирская область - 20
  69. Республика Алтай - 18
  70. Республика Тыва - 17
  71. Калининградская область - 16
  72. Новгородская область - 16
  73. Липецкая область - 15
  74. Смоленская область - 15
  75. Республика Марий Эл - 15
  76. Кабардино-Балкарская Республика - 14
  77. Камчатский край - 14
  78. Карачаево-Черкесская Республика - 12
  79. Забайкальский край - 11
  80. Республика Северная Осетия - 8
  81. Чеченская Республика - 8
  82. Еврейская АО - 4
  83. Севастополь - 4
  84. Чукотский АО - 3
  85. Ненецкий АО - 1
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Московская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия 0,2%
  • 2. Москва, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Калужская область, Брянская область, Смоленская область, Липецкая область, Забайкальский край 0,3%
  • 3. Камчатский край, Нижегородская область, Ненецкий автономный округ, Ивановская область, Новгородская область, Рязанская область, Курская область, Тульская область, Республика Марий Эл, Владимирская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,4%.

Нарастающим итогом выявлено 871 894 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 7331 человек:
  • Москва - 1254
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 343
  • Ханты-Мансийский АО - 340
  • Иркутская область - 339
  • Нижегородская область - 291
  • Омская область - 244
  • Мурманская область - 243
  • Московская область - 189
  • Тюменская область - 163
  • Алтайский край - 161
  • Волгоградская область - 144
  • Ростовская область - 144
  • Челябинская область - 141
  • Оренбургская область - 134
  • Воронежская область - 129
  • Хабаровский край - 126
  • Республика Коми - 121
  • Краснодарский край - 115
  • Приморский край - 109
  • Ставропольский край - 107
  • Псковская область - 98
  • Свердловская область - 95
  • Кемеровская область - 93
  • Сахалинская область - 88
  • Санкт-Петербург - 84
  • Курская область - 80
  • Саратовская область - 80
  • Курганская область - 74
  • Красноярский край - 73
  • Ярославская область - 72
  • Новосибирская область - 72
  • Орловская область - 66
  • Самарская область - 64
  • Республика Чувашия - 63
  • Томская область - 63
  • Ульяновская область - 59
  • Астраханская область - 55
  • Ивановская область - 51
  • Пензенская область - 51
  • Республика Дагестан - 50
  • Республика Татарстан - 50
  • Пермский край - 49
  • Новгородская область - 48
  • Республика Тыва - 48
  • Амурская область - 45
  • Карачаево-Черкесская Республика - 43
  • Удмуртская Республика - 43
  • Тульская область - 40
  • Республика Башкортостан - 36
  • Республика Ингушетия - 34
  • Забайкальский край - 33
  • Республика Мордовия - 32
  • Республика Хакасия - 32
  • Республика Бурятия - 32
  • Архангельская область - 31
  • Липецкая область - 30
  • Тамбовская область - 30
  • Смоленская область - 29
  • Брянская область - 28
  • Республика Калмыкия - 28
  • Республика Адыгея - 27
  • Республика Крым - 27
  • Магаданская область - 27
  • Республика Алтай - 25
  • Республика Карелия - 19
  • Кабардино-Балкарская Республика - 19
  • Республика Марий Эл - 19
  • Тверская область - 17
  • Калужская область - 16
  • Рязанская область - 16
  • Ленинградская область - 16
  • Республика Саха (Якутия) - 14
  • Кировская область - 12
  • Владимирская область - 11
  • Костромская область - 11
  • Республика Северная Осетия - Алания - 9
  • Белгородская область - 7
  • Вологодская область - 7
  • Калининградская область - 7
  • Камчатский край - 7
  • Севастополь - 4
  • Чеченская Республика - 3
  • Ненецкий автономный округ - 1
  • Еврейская автономная область - 1

За весь период выписано по выздоровлению 676 357 человек.

За сутки подтверждено 116 летальных случаев с коронавирусом:
  • Санкт-Петербург - 16
  • Москва - 13
  • Иркутская область - 9
  • Свердловская область - 7
  • Новосибирская область - 7
  • Тульская область - 5
  • Ростовская область - 4
  • Пермский край - 4
  • Владимирская область - 3
  • Тверская область - 3
  • Республика Коми - 3
  • Красноярский край - 3
  • Воронежская область - 2
  • Мурманская область - 2
  • Краснодарский край - 2
  • Республика Дагестан - 2
  • Ставропольский край - 2
  • Республика Татарстан - 2
  • Нижегородская область - 2
  • Алтайский край - 2
  • Томская область - 2
  • Хабаровский край - 2
  • Московская область - 1
  • Рязанская область - 1
  • Смоленская область - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Республика Крым - 1
  • Волгоградская область - 1
  • Севастополь - 1
  • Кабардино-Балкарская Республика - 1
  • Карачаево-Черкесская Республика - 1
  • Республика Башкортостан - 1
  • Кировская область - 1
  • Оренбургская область - 1
  • Пензенская область - 1
  • Самарская область - 1
  • Саратовская область - 1
  • Ханты-Мансийский АО - 1
  • Республика Хакасия - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Приморский край - 1

За весь период от коронавируса умерло 14 606 человек.

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