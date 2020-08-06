Захарова пошутила о награде за данные о тех, кто вмешивался в выборы в США

Желающих получить награду Белого дома за информацию о тех, кто вмешивается в выборные процессы в США, может быть очень много. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Каждому [награду в 10 млн долларов]?!! Сейчас сайт Госдепа ляжет от доносов на соседей", - иронично написала она в своем аккаунте в Facebook, комментируя инициативу.

О том, что власти США готовы выплатить вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о лицах, пытающихся, по мнению Вашингтона, вмешаться в американские выборы, сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео. Он напомнил о программе Госдепартамента Rewards for Justice (в переводе: "Вознаграждение за помощь правосудию"). Согласно ее условиям, деньги в сумме до 10 млн долларов могут выплатить тому, кто сообщил информацию, ведущую к установлению личности или местонахождения человека, вмешивавшегося в выборы в США по указанию или под контролем иностранных властей.