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6 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 271-ФЗ "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 6 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в часть 2 статьи 22 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165; 2017, N 31, ст. 4791) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: "В отношении лиц, достигших возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, но не приобретших дееспособность в полном объеме, информация о состоянии здоровья предоставляется этим лицам, а также до достижения этими лицами совершеннолетия их законным представителям.".

Президент Российской Федерации В. Путин