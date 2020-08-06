Новый сезон Премьер-лиги обещает стать одним из самых интригующих за последние годы. И совершенно точно он будет в своем роде уникальным, поскольку у команд было чуть больше полутора недель на подготовку к чемпионату.

Последний матч между "Зенитом" и "Локомотивом" состоялся в феврале и завершился нулевой ничьей. Фото: РИА Новости

В стартующем первенстве сразу несколько клубов готовы составить серьезную конкуренцию "Зениту". Речь о "Локомотиве", ЦСКА, "Краснодаре", "Спартаке". Наверняка амбициозные задачи будут у "Динамо", впервые за долгие годы попавшего в еврокубки. Интересно будет понаблюдать за вернувшимися в Премьер-лигу "Химками". Особенно с учетом последних событий в подмосковной команде: скандального увольнения главного тренера Сергея Юрана и назначения на его место Дмитрия Гунько.

Ну а стартует сезон для представителей Премьер-лиги матчем за Суперкубок, в котором чемпион последних двух лет "Зенит" сыграет с "Локомотивом", завоевавшим титул в 2018 году. Эти же команды боролись за первый трофей сезона прошлым летом. И тогда "железнодорожники" достаточно неожиданно оказались сильнее (3:2).

"Зенит" и "Локомотив" - лучшие клубы России последних лет. Москвичи в 2018 году завоевали титул, после чего золото дважды доставалось питерцам

Казалось бы: с той поры прошел всего год, но многое изменилось. У "Локомотива" новый тренер (Марко Николич), у "Зенита" команду покинул ее капитан Бранислав Иванович, а также ветераны Игорь Смольников с Олегом Шатовым. Ну и самое главное - год назад матч прошел на почти что переполненном стадионе "Динамо" (22 тысячи зрителей). К слову, в той игре состоялось официальное открытие новой арены "бело-голубых". А сейчас поединок пройдет на Песчаной, где своих соперников принимает ЦСКА. По предварительной информации, матч смогут посетить около семи тысяч зрителей.

Возвращаясь к Премьер-лиге отметим, что в первом туре по-настоящему звонких афиш нет. Наиболее интригующим выглядит матч в Тушине, где "Спартак" встретится с "Сочи". После неудачного прошлого сезона "красно-белые" в нынешнем москвичи ставят задачу завоевать титул. Трудно сказать, сумеет ли команда Доменико Тедеско добиться поставленной цели, но предпосылки к этому есть. В отличие от конкурентов, спартаковцы уже к старту чемпионата смогли усилить состав: появились ярко проявившие себя во второй части первенства Остон Урунов и Александр Кокорин.

Своим мнением о сезоне 2020/21 и битвой за Суперкубок с "РГ" поделился бывший полузащитник "Локомотива" и сборной, чемпион России и обладатель Суперкубка страны Дмитрий Хохлов.

Можете выделить фаворита в матче за Суперкубок?

Дмитрий Хохлов: Не стал бы этого делать. Тем более времени у команд приготовить какие-то сюрпризы было очень мало, сезон только недавно завершился. Но и в целом если говорить, то в таких матчах, можно сказать финальных, произойти может что угодно. Так что фаворита я бы выделять не стал.

А вообще насколько важен Суперкубок?

Дмитрий Хохлов: Это еще один трофей. И если есть возможность его выиграть - почему бы не воспользоваться им? Но, если честно, я бы не отнес Суперкубок к разряду суперважных целей.

Летнее трансферное окно открылось недавно - 26 июля, а "Зенит" уже приобрел Деяна Ловрена. Хорват - это усиление?

Дмитрий Хохлов: Безусловно. Мы видим, что в последние годы "Зенит" редко ошибается с новичками. Единственным промахом был только переход Маркизио. А так Азмун, Барриос, Дуглас Сантос, Ракицкий - все они усилили команду. Ловрен долгое время выступал за "Ливерпуль", был в составе сборной Хорватии на чемпионате. Это качественный исполнитель.

Можно сравнить его с Браниславом Ивановичем?

Дмитрий Хохлов: Я бы не стал этого делать. Иванович здорово проявил себя в "Зените", был капитаном. Да и классом он выше Ловрена.

Что скажете о "Локомотиве"? Возвращение Федора Смолова усилит "красно-зеленых"?

Дмитрий Хохлов: Конечно. "Локомотиву" нужен был форвард. Вторую часть сезона они остались с одним Эдером. Он футболист добротный, но не суперзвезда. Тот же Фарфан мне нравился больше.

Алексей Миранчук пока остается в "Локомотиве". Сохранить его - жизненно важно для клуба?

Дмитрий Хохлов: Конечно. Миранчук - лидер команды, в атаке почти все завязано на нем. С другой стороны, если у "Локомотива" будет предложение от европейского топ-клуба и сам Алексей захочет воспользоваться таким шансом, то ситуация может измениться. Но пока, я так понимаю, Миранчук остается. И с учетом выступления в Лиге чемпионов для "Локомотива" это огромный плюс.

Давайте о Премьер-лиге. "Спартак" ставит цель выиграть титул. Как считаете, он к этому готов?

Дмитрий Хохлов: Ну если клуб ставит такую задачу, значит, в руководстве считают, что это возможно. Летом команда усилилась, у Тедеско будет второй сезон, он стал более опытным. Посмотрим, как все сложится. Но определенные предпосылки для успешного выступления в чемпионате у "Спартака" нет.

Нет перебора с форвардами? Понсе, Соболев, Ларссон, теперь еще и Кокорин?

Дмитрий Хохлов: Абсолютно нет. Это разноплановые игроки, и некоторых из них можно использовать вместе.

Где будем смотреть

7 августа, пятница Первый канал

18.50 "Зенит" - "Локомотив". Прямая трансляция.

8 августа, суббота, "Матч Премьер"

15.55 "Химки" - ЦСКА. Прямая трансляция.

18.25 "Тамбов" - "Ростов". Прямая трансляция.

9 августа, воскресенье, "Матч ТВ"

19.25 "Спартак" - "Сочи". Прямая трансляция.

9 августа, воскресенье, "Матч Премьер"

16.55 "Уфа" - "Краснодар". Прямая трансляция.

18.55 "Арсенал" - "Ахмат". Прямая трансляция.