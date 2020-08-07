29 августа в столице Киргизии зажгут "Свечу памяти"

29 августа в столице Киргизии пройдет поминальная акция "Свеча памяти". Как сообщили в администрации города Бишкек, в этот день горожане будут вспоминать погибших от COVID-19 и пневмонии.

По информации ведомства, ровно в 21.30 по местному времени в домах выключат свет, откроют окна и зажгут свечи.

В мэрии также проинформировали, что в связи с проведением акции на центральных улицах на несколько минут полностью отключат электричество.

Напомним, в Киргизии на 6 августа официально зарегистрировали 38 тысяч 659 случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Выздоровели 30099 человек и умерли 1447 человек.