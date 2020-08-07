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07.08.2020 14:30
Рубрика: Общество

Академик объяснил, почему вакцина не может вызвать заболевание COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Вакцинация от COVID-19 не сможет вызвать заболевание коронавирусной инфекцией, поскольку речь идет о "неживой вакцине". Об этом рассказал сегодня директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Александр Гинцбург. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Александр Гинцбург. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Александр Гинцбург. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: iStock
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"Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобных. Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, просто для этого нет предпосылок", - пояснил ученый в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее создатели нового препарата разъясняли, что речь идет о так называемой "векторной" вакцине, созданной генноинженерным путем. В качестве "вектора", доставляющего генный материал нового коронавируса в организм, ученые выбрали безопасный аденовирус, встроив в его геном необходимые участки генома SARS-CoV-2. Раньше по тому же принципу в Центре Гамалеи создали и успешно применяли вакцину против лихорадки Эбола.

Гинцбург также сообщил, что решение о периодическом обновлении новой вакцины будет приниматься через полтора-два года - это необходимо, если SARS-CoV-2 будет мутировать. "Возможно, ситуация пойдет как в случае с вирусом гриппа, когда придется раз в два-три года, не дай Бог, каждый год, менять антигенный состав вакцины", - пояснил академик. Также он не исключил, что вакцинация может создавать и пожизненную защиту от коронавирусной инфекции, и тогда достаточно будет сделать одну прививку, как, например, в случае с корью. "Может быть, случится как с РНК-содержащим вирусом - вирусом кори, когда раз и навсегда есть одна вакцина, и на протяжении всей истории человечества люди живут с вирусом кори, и он никогда не менялся", - пояснил Гинцбург.

Ранее он также объяснял, что новая вакцина подойдет всем, кроме людей с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, а также, в частности, с хроническими заболеваниями, требующими препаратов, воздействующих на иммунную систему. "Любая вакцина может спровоцировать обострение, поэтому людям с хроническими болезнями будет необходимо проконсультироваться с врачом-иммунологом", - уточнил академик.

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