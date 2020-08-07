Автор "Техники холодных звонков" станет хедлайнером Synergy Sales Forum

Ведущие бизнес-консультанты, тренеры-практики и спикеры международного уровня расскажут о том, как адаптировать систему продаж и наладить взаимодействие с клиентами в соответствии с современной экономической ситуацией. В субботу, 8 августа, в режиме онлайн на платформе Synergy.Online состоится Synergy Sales Forum. Его хедлайнером станет тренер по продажам и автор бестселлера "Техники холодных звонков" Стивен Шиффман.

В ходе форума эксперты-практики затронут ряд важных тем, в том числе способы определения и формирования потребностей клиентов, успешное построение систем продаж и взаимоотношений с ключевыми клиентами, а также использование новых технологий в системе продаж.

Участники мероприятия также поделятся опытом увеличения продаж в период турбулентности, практикой построения и развития sales-машины, методами создания презентации, исходя из ожиданий заказчиков.