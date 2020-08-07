Бедной богатой Шарлиз Терон - 45

7 августа американская и южноафриканская актриса Шарлиз Терон отмечает юбилей. В Голливуде миловидную и хрупкую блондинку ценят по достоинству: своей фильмографией она доказала, что любой образ - от кроткой супруги до жестокой убийцы - ей по плечу.

В день рождения Шарлиз Терон "РГ" предлагает вспомнить пять запоминающихся фильмов с участием актрисы.

Мэри-Энн Ломакс / "Адвокат дьявола"

Первой крупной работой Шарлиз Терон стала мистическая драма Тэйлора Хэкфорда "Адвокат дьявола", где она сыграла со звездой мирового масштаба Аль Пачино и уже прославившимся на тот момент ролями в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "На гребне волны" Киану Ривзом.

Терон сыграла жену главного героя, провинциального талантливого адвоката Кевина Ломакса, который внезапно получает высокооплачиваемую должность. Его обязанности просты: в суде оправдывать людей, на деле совершивших преступление. В обмен на успех он фактически продает свою душу. Мэри-Энн Ломакс поначалу счастлива за мужа и рада окунуться в роскошную жизнь на Манхеттене, однако все чаще ее одолевают страх, ревность и жуткие видения…

Фото: kinopoisk.ru

Фуриоса / "Безумный Макс: дорога ярости"

Картина австралийца Джорджа Миллера "Безумный Макс: дорога ярости" стала перезапуском серии, завершившейся более 30 лет назад. К слову, фильм был снят с минимальным использованием компьютерной графики, и большинство трюков (которых в фильме множество) выполняли каскадеры.

Действие фильма разворачивается на просторах постапокалиптической Австралии. Власть сосредоточена в руках тирана Несмертного Джо (Хью Кияс-Бёрн), которого подданные считают богом, спустившимся с небес. В фильме Шарлиз Терон сыграла военачальницу Фуриосу, сбежавшую от хозяина вместе с его гаремом в надежде найти плодородную местность там, где закончится пустыня.

Образ сильной женщины, готовой отправиться на край света, едва ли не затмевает персонажа, в честь которого и назвали картину, - Макса в исполнении Тома Харди.

Фото: kinopoisk.ru

Джози Эймс / "Северная страна"

История матери-одиночки, которую в картине сыграла Шарлиз Терон, погремела на весь мир дважды. Впервые это случилось в 1975 году, когда Луис Дженсон, работавшая на шахте Eveleth в Миннесоте, выиграла первое в истории американского правосудия дело о сексуальных домогательствах, а во второй раз - после выхода на экраны "Северной страны". Сюжет, пожалуй, актуален и сейчас, в рамках движения MeToo: героиня Терон вынуждена работать в шахте, чтобы прокормить детей, и она постоянно подвергается сексуальным домогательствам со стороны коллег-мужчин.

История о правде и правосудии покорила и зрителей, и критиков: исполнительницы главной и второстепенной женских ролей (Шарлиз Терон и Фрэнсис Макдорманд) были номинированы на множество премий, включая "Оскар" и "Золотой глобус".

Фото: kinopoisk.ru

Эйлин Уорнос / "Монстр"

Чтобы исполнить главную роль в фильме "Монстр", за которую позже она получит "Оскар", "Серебряного медведя" и "Золотой глобус", Шарлиз Терон пришлось набрать почти 15 килограммов, носить контактные линзы и загримироваться до неузнаваемости. В основу сюжета картины легла история американской серийной убийцы Эйлин Уорнос. Чтобы заработать на жизнь, героиня оказывала платные услуги сексуального характера, но однажды, нарвавшись на извращенца, убила его. После этого случая Уорнос попробовала завязать с сомнительным прошлым. Однако все же вернулась "в профессию" и продолжила убивать клиентов, руководствуясь своим так называемым кодексом чести. Только полиции штата нет дела до благородных побуждений серийной убийцы.

Фото: kinopoisk.ru

Мэвис Гэри / "Бедная богатая девочка"

Талант Шарлиз Терон раскрылся в полной мере после выхода трагикомедии Джейсона Райтмана: актриса доказала всем, что она может сыграть и маньячку, и теряющую рассудок жену, и отказывающуюся взрослеть 37-летнюю стерву.

Писательница подростковых романов, некогда королева школьного бала, Мэвис Гэри возвращается в родной городок с одной целью: отбить бывшего парня у только что подарившей ему первенца жены. Мэвис переполняют чувства. Ей завидно, что экс-бойфренд счастлив, в отличие от нее, но в то же время женщина уверена: новоиспеченный отец живет, будто в клетке. Впрочем, моральная сторона вопроса остается на совести Мэвис, а Терон демонстрирует зрителям прекрасную актерскую форму. Она выглядит неотразимо даже в тех сценах, где ее героине положено выглядеть растерянно и жалко.