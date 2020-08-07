Более 700 тысяч человек скончались от коронавируса за время пандемии

Всемирная организация здравоохранения обновила данные по количеству летальных исходов от SARS-CoV-2. За сутки от коронавируса скончались еще 6 тысяч 488 человек. А за все время пандемии жертвами COVID-19 стали 702 тысячи 642 человека, со ссылкой на ВОЗ сообщает ТАСС.

За 24 часа коронавирусом заразились еще 259 тысяч человек. Таким образом, число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 18 миллионов 614 тысяч человек. Статистика ВОЗ учитывает только официальные данные, предоставляемые разными государствами.

Больше всего заразившихся - в странах Северной и Южной Америки - 9 981 204. На первом месте по данному показателю - Соединенные Штаты (4 728 239 человек). В Европе за сутки число инфицированных возросло на 25 тысяч. Всего там 3 477 225 заразившихся. На третьем месте - Юго-Восточная Азия.