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07.08.2020 08:22
Рубрика: В мире

Бразилия выделит 356 миллионов долларов на вакцину от коронавируса

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Президент Бразилии Жаир Болсонаро подписал указ о выделении средств на производство вакцины от нового типа коронавируса. Эта сумма эквивалентна 356 миллионам долларов. 100 миллионов доз вакцины должен произвести бразильский институт Fiocruz.

Фото: AFP/EVARISTO SA
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Выбор федеральных властей пал на Оксфордскую вакцину. Из этой суммы 240 миллионов пойдет на финансирование исследований, в соответствии с соглашением, которое министерство здравоохранения Бразилии подписало с фармацевтической компанией в конце июня. 18 миллионов долларов уйдут на передачу технологий, и только немногим менее 100 миллионов бразильцы потратят на производство вакцины с использованием мощностей института Fiocruz.

"Может быть в декабре - январе появится вакцина, и эта проблема будет побеждена уже через несколько недель. А самое главное, что именно с этой вакциной к нам придет технология, в отличие от той другой вакцины, которую один из губернаторов принял от другой страны," - заявил президент, намекая на, вероятно, своего главного оппонента на президентских выборах 2022 года - губернатора штата Сан-Паулу Жуау Дория.

Новости из России о ходе разработки отечественной вакцины от COVID-19 вызывают в Бразилии неподдельный интерес. В конце июля посольство России в Бразилии посещал представитель штата Парана, что на юге страны. Он интересовался возможностью сотрудничества с нашей страной в области разработки одной из российских вакцин. Но, как "РГ" пояснили в дипмиссии, никаких конкретных предложений от бразильцев в посольство так и не поступало.

Ситуацию с коронавирусом в Бразилии можно назвать стабильно тяжелой. В среднем, ежесуточно здесь выявляют 43 тысячи новых случаев COVID-19, а смертность держится на уровне выше тысячи человек в сутки. Так, по данным министерства здравоохранения страны на 6 августа, за минувшие 24 часа здесь выявлено 53 тысячи новых случаев, 1237 человек погибли. Бразилия вот-вот перешагнет порог в 3 миллиона выявленных случаев и 100 тысяч погибших.

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