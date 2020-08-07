Бразилия выделит 356 миллионов долларов на вакцину от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонаро подписал указ о выделении средств на производство вакцины от нового типа коронавируса. Эта сумма эквивалентна 356 миллионам долларов. 100 миллионов доз вакцины должен произвести бразильский институт Fiocruz.

Выбор федеральных властей пал на Оксфордскую вакцину. Из этой суммы 240 миллионов пойдет на финансирование исследований, в соответствии с соглашением, которое министерство здравоохранения Бразилии подписало с фармацевтической компанией в конце июня. 18 миллионов долларов уйдут на передачу технологий, и только немногим менее 100 миллионов бразильцы потратят на производство вакцины с использованием мощностей института Fiocruz.

"Может быть в декабре - январе появится вакцина, и эта проблема будет побеждена уже через несколько недель. А самое главное, что именно с этой вакциной к нам придет технология, в отличие от той другой вакцины, которую один из губернаторов принял от другой страны," - заявил президент, намекая на, вероятно, своего главного оппонента на президентских выборах 2022 года - губернатора штата Сан-Паулу Жуау Дория.

Новости из России о ходе разработки отечественной вакцины от COVID-19 вызывают в Бразилии неподдельный интерес. В конце июля посольство России в Бразилии посещал представитель штата Парана, что на юге страны. Он интересовался возможностью сотрудничества с нашей страной в области разработки одной из российских вакцин. Но, как "РГ" пояснили в дипмиссии, никаких конкретных предложений от бразильцев в посольство так и не поступало.

Ситуацию с коронавирусом в Бразилии можно назвать стабильно тяжелой. В среднем, ежесуточно здесь выявляют 43 тысячи новых случаев COVID-19, а смертность держится на уровне выше тысячи человек в сутки. Так, по данным министерства здравоохранения страны на 6 августа, за минувшие 24 часа здесь выявлено 53 тысячи новых случаев, 1237 человек погибли. Бразилия вот-вот перешагнет порог в 3 миллиона выявленных случаев и 100 тысяч погибших.