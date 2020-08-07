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7 августа 2020 г.

Указ главы Республики Бурятия от 7 августа 2020 года № 175 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172):

1.1. Пункты 4.4, 4.4.1, 4.4.2 изложить в следующей редакции:

"4.4. Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку):

4.4.1. До вылета, но не позднее регистрации на рейс, заполнить анкету для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) в разделе "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию".

4.4.2. В течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации".".

1.2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:

"4.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, представить должностному лицу санитарно-карантинного пункта Воздушного грузо-пассажирского, постоянного, многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Улан-Удэ (Мухино) сведения об отрицательном результате исследования материала на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации на русском или английском языках.

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом.

До прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в санитарно-карантинном пункте Воздушного грузо-пассажирского, постоянного, многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Улан-Удэ (Мухино) заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации (образец размещен на официальном сайте Роспотребнадзора).".

1.3. Пункт 10.1 признать утратившим силу.

1.4. Дополнить пунктами 10.15, 10.16 следующего содержания:

"10.15. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.

10.16. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства.".

1.5. Пункт 15.1 изложить в следующей редакции:

"15.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся в изоляции.".

1.6. Пункт 15.7 изложить в следующей редакции:

"15.7. Обеспечить проведение лабораторного обследования на дому в первые три дня со дня прибытия граждан Российской Федерации с территорий иностранных государств.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия И.Зураев



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