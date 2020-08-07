В Центробанке заявили о восстановлении экономики после падения на дно

"Экономика достигла дна где-то, наверное, в мае. Уже с июня мы видим процесс восстановления экономики. При этом он носит очень неоднородный характер. Мы видим восстановление в первую очередь потребительского спроса. Здесь сыграли роль несколько факторов. Это, во-первых, отложенный спрос, который накопился за период карантина. Во-вторых, все-таки меры бюджетной поддержки оказались достаточно существенными. По нашим оценкам, те выплаты, которые произошли из бюджета в адрес домохозяйств, компенсировали во втором квартале чуть более половины снизившихся доходов", - сказал Кирилл Тремасов.

По его словам, положительную роль для экономики сыграло и то, что из-за ограничений на зарубежные поездки большая часть средств, которые россияне тратили на зарубежных курортах, осталась внутри страны. "В прошлом году в третьем квартале россияне потратили на зарубежные поездки порядка 800 млрд рублей. Сейчас значительная часть этих денег остается внутри страны, что, в общем-то, тоже поддерживает потребительский спрос", - пояснил представитель ЦБ.

Он также отметил, что оказывать поддержку экономике в 2021 году начнет смягчение денежно-кредитной политики.