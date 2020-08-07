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07.08.2020 21:07
Рубрика: В мире

Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 16 человек

Текст: Владимир Шилов
По меньшей мере 16 человек погибли в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Air India Express на юге Индии, передает BBC со ссылкой на Управление гражданской авиации страны.

Лайнер Boeing 737-800 выполнял рейс в город Кожикоде из Дубая, на борту был 191 пассажир и пять членов экипажа.

Фото: twitter.com/BNONews
В Индии самолет развалился на части после неудачной посадки, есть жертвы

По информации телеканала, более сотни человек получили травмы разной степени тяжести. Всего в больницы было доставлено 96 человек, примерно половина из них - в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, что послужило причиной крушения. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия. По мнению экспертов, лайнер не удалось удержать в полосе из-за резкой смены направления ветра. Менее вероятны ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Среди пострадавших российских граждан нет, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Авиакатастрофы

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