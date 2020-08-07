Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 16 человек

Лайнер Boeing 737-800 выполнял рейс в город Кожикоде из Дубая, на борту был 191 пассажир и пять членов экипажа.

По информации телеканала, более сотни человек получили травмы разной степени тяжести. Всего в больницы было доставлено 96 человек, примерно половина из них - в тяжелом состоянии.

Пока неизвестно, что послужило причиной крушения. Для расследования инцидента создана правительственная комиссия. По мнению экспертов, лайнер не удалось удержать в полосе из-за резкой смены направления ветра. Менее вероятны ошибка пилотирования или техническая неисправность.

Среди пострадавших российских граждан нет, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ.

Air India Express flight with 174 passengers on board en route from Dubai skidded off the runway while landing at Karipur Airport in #Kerala just a while ago. Rescue operations on. Heavy rain in the region. Casualties not confirmed. pic.twitter.com/cQjtjbHyvV — DD NEWS SRINAGAR (@ddnewsSrinagar) August 7, 2020