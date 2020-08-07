ЦПВС: Боевики пытаются атаковать российскую базу Хмеймим

В Сирии боевики продолжают обстреливать позиции национальных вооруженных сил и даже атаковать базу Хмеймим, где дислоцированы российские военные, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий. По его словам, российским и сирийским военным приходится предпринимать меры для нейтрализации вылазок бандгрупп.

"Боевики террористических организаций производят обстрелы позиций правительственных сил Сирийской Арабской Республики, предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" с использованием беспилотных летательных аппаратов и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности", - заявил российский представитель.

Командование группировки ВС РФ в Сирии и ВС САР, по словам Щербицкого, вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации террористической угрозы.