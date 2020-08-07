ЦСКА представил форму и нового технического спонсора

Футбольный клуб ЦСКА представил игровую форму на сезон-2020/21. С нынешнего сезона новым техническим спонсором армейцев стала испанская компания Joma.

Вот как выглядит форма на игроках 😍 Как вам, армейцы?



🛒 Форма уже доступна в нашем магазине: https://t.co/zwWziyUdWq pic.twitter.com/sRkl82vFjR — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020

На официальном сайте клуба представлены три вида формы.

Первая коллекция отражает идентичность клуба, используя синий и красный цвета в качестве основных для домашней формы. Традиционные полоски делают игровую футболку более эстетичной.

Гостевая форма - белая, также представлен и третий комплект - черный. Их объединяет внедрение геометрического элемента в форме звезды.

Болельщики смогут увидеть новую форму ЦСКА уже в субботу во время матча первого тура стартующего чемпионата России, в котором армейцы на "Арене Химки" встретятся с "Химками".