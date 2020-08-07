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07.08.2020 16:01
Рубрика: Культура

Deep Purple выпустили новый альбом и объявили даты гастролей

Текст: Александр Алексеев
Британская рок-группа Deep Purple выпустила 21-студийный альбом. Изначально релиз Whoosh! был запланирован на 12 июня, но из-за COVID-19 его перенесли на 7 августа. Музыканты хотели выпустить альбом во время мирового турне, но из-за пандемии отменили и первый концерт, назначенный на 31 мая в Москве, и все последующие… Хорошо хоть, что альбом с 13 новыми песнями Deep Purple решили издать уже сейчас!
Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP
Фото: GUILLAUME SOUVANT / AFP

- Мы включили в этот диск все песни, которые заставили улыбнуться, порадоваться и саму группу и продюсера Боба Эзрина, - объяснил гитарист Deep Purple Стив Морс. - Ведь нам всегда нравилось создавать музыку и иметь потом радость общения с дружественной к нам аудиторией!"

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В Whoosh! вошли 13 песен, три из которых уже выходили в качестве синглов и на видео. А в роли продюсера вновь выступил Боб Эзрин, известный по сотрудничеству с Элисом Купером, Kiss, 30 Seconds to Mars, Питером Габриэлем и с поздними Pink Floyd. Причем, в Deep Purple вездесущий Боб исполнял и партии дополнительных клавишных инструментов.

Новый альбом - концептуальный, полифоничный, мудрый, философский и очень щедрый на образы, мысли и метафоры. Можно сказать, что по текстам это самый сложный релиз Deep Purple. В нем властвует глубокая, дивная, порой непредсказуемая и загадочная, философская поэзия. Вот, к примеру, строчки из третьего сингла группы Nothing At All, выпущенного 10 июля:

  • "… И старая леди улыбнулась
  • Сказала: то, что мы делаем, порой вообще ничего не значит
  • После чего сдула все листья с моего дерева
  • Добавив: Да, вообще ничего"…

Музыка при этом резкая, просторная, построенная на контрапунктах, вокальных атаках солиста Яна Гиллана, размашистом атмосферном мелодизме и привольных диалогах эмоций, пространной перекличке соло гитары Стива Морса и клавишных Дона Эйри.

Woosh! - в традициях рока 70-х - концептуальный альбом. Недаром, в двух первых видео Throw My Bones и Man Alive главный персонаж - бродящий по планете и поглядывающий на нее сверху космонавт. А в музыке появляются элементы space-rock, ломаные ритмы и сложные темы общения человека и природы, взгляд на экологические проблемы, нео-футуризм. А трек Nothing At All - наблюдение за тем, "что мы, люди, сделали с Матерью-Землей за наше короткое время пребывания на ней"...

Конечно, очень хотелось бы послушать альбом Whoosh! и живьем на концерте…

Между тем
Фото: EPA/DOMENECH CASTELLO
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Deep Purple уже объявили новые даты тура. Сообщили на своем официальном сайте: "Все шоу 2020 года теперь перенесены на 2021 год. Те из вас, кто купил билеты на VIP встречу, - все отлично, не волнуйтесь. Ваш VIP-апгрейд будет действителен для перенесенного шоу…"

Музыканты указали, что старый новый тур стартует 30 мая уже в Стамбуле и продлится до конца осени… Вот только концертов в России на этот раз не назначили.

Будем надеяться, что исправятся. На всякий случай напоминаем музыкантам и Бобу Эзрину: первый космонавт в мире - это наш Юрий Гагарин!

Поэтому обязательно ждем Deep Purple и с альбомом Whoosh!

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

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