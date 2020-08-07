Deep Purple выпустили новый альбом и объявили даты гастролей

- Мы включили в этот диск все песни, которые заставили улыбнуться, порадоваться и саму группу и продюсера Боба Эзрина, - объяснил гитарист Deep Purple Стив Морс. - Ведь нам всегда нравилось создавать музыку и иметь потом радость общения с дружественной к нам аудиторией!"
В Whoosh! вошли 13 песен, три из которых уже выходили в качестве синглов и на видео. А в роли продюсера вновь выступил Боб Эзрин, известный по сотрудничеству с Элисом Купером, Kiss, 30 Seconds to Mars, Питером Габриэлем и с поздними Pink Floyd. Причем, в Deep Purple вездесущий Боб исполнял и партии дополнительных клавишных инструментов.
Новый альбом - концептуальный, полифоничный, мудрый, философский и очень щедрый на образы, мысли и метафоры. Можно сказать, что по текстам это самый сложный релиз Deep Purple. В нем властвует глубокая, дивная, порой непредсказуемая и загадочная, философская поэзия. Вот, к примеру, строчки из третьего сингла группы Nothing At All, выпущенного 10 июля:
- "… И старая леди улыбнулась
- Сказала: то, что мы делаем, порой вообще ничего не значит
- После чего сдула все листья с моего дерева
- Добавив: Да, вообще ничего"…
Музыка при этом резкая, просторная, построенная на контрапунктах, вокальных атаках солиста Яна Гиллана, размашистом атмосферном мелодизме и привольных диалогах эмоций, пространной перекличке соло гитары Стива Морса и клавишных Дона Эйри.
Woosh! - в традициях рока 70-х - концептуальный альбом. Недаром, в двух первых видео Throw My Bones и Man Alive главный персонаж - бродящий по планете и поглядывающий на нее сверху космонавт. А в музыке появляются элементы space-rock, ломаные ритмы и сложные темы общения человека и природы, взгляд на экологические проблемы, нео-футуризм. А трек Nothing At All - наблюдение за тем, "что мы, люди, сделали с Матерью-Землей за наше короткое время пребывания на ней"...
Конечно, очень хотелось бы послушать альбом Whoosh! и живьем на концерте…
Deep Purple уже объявили новые даты тура. Сообщили на своем официальном сайте: "Все шоу 2020 года теперь перенесены на 2021 год. Те из вас, кто купил билеты на VIP встречу, - все отлично, не волнуйтесь. Ваш VIP-апгрейд будет действителен для перенесенного шоу…"
Музыканты указали, что старый новый тур стартует 30 мая уже в Стамбуле и продлится до конца осени… Вот только концертов в России на этот раз не назначили.
Будем надеяться, что исправятся. На всякий случай напоминаем музыкантам и Бобу Эзрину: первый космонавт в мире - это наш Юрий Гагарин!
Поэтому обязательно ждем Deep Purple и с альбомом Whoosh!