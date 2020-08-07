В геноме человека обнаружена "чужая" ДНК неопознанного вида

Новости

Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей 16:29
Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану 16:22
В центре Москвы из-за киносъемок перекроют улицы 16:16
Британцы назвали главный российский автомобиль 16:09
Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить ситуацию на постсоветском пространстве 16:07
Эрдоган: Турция возобновила буровые работы в Средиземном море 15:39
В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4 15:32
Президент Ливана изучит конспирологическую версию взрыва в Бейруте 15:24
СК объявил о начале проверки обстоятельств задержания россиян в Беларуси 15:22
Стало известно, когда в Москве построят новые ветки метро 15:16
В баскетбольном женском чемпионате резерва выступят 22 команды 15:06
TikTok: Трамп подрывает доверие инвесторов к США 15:06
Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году 14:58
Краснокнижных чибисов обнаружили на севере Москвы 14:48
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 14:45
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов 14:41
Жителя Конго наказали за попытку пересечь границу РФ по "липовому" паспорту 14:39
Названы самые читающие города страны 14:33
Создатель "Пилы" Джеймс Ван перезапустит культового "Рыцаря дорог" 14:28
В Норильске произошел разлив топлива на реке Амбарной 14:22
Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития братских отношений двух стран 14:20
В России спустили на воду первое пассажирское судно на сжиженном газе 13:55
За пять месяцев объем экспорта московского мороженого увеличился на 35% 13:43
В Иваново налетчики унесли из магазина три лотка с драгоценностями 13:42
Главную роль в новом видео Rolling Stones сыграл Пол Мексал 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 16:10
Рубрика: Общество

В геноме человека обнаружена "чужая" ДНК неопознанного вида

Текст: Денис Передельский

Генетики Мелисса Хубис и Эми Уильямс из Корнельского университета и Адам Сипел из лаборатории Колд-Спринг-Харбор обнародовали результаты анализа древних геномов неандертальцев, денисовского человека и Homo sapiens. Выяснилось, что в наших генах присутствует ДНК неизвестного архаичного вида.

Фото: Emil Eljem/IAA
В Израиле найдено "оружие мигрантов" возрастом 100 тысяч лет

Исследование опубликовано в журнале в PLOS Genetics, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые сделали вывод, что ДНК древнего неопознанного предка тысячи лет назад могла была передана нам.

Они использовали специальный алгоритм, который позволил не только изучить геномы двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей, но и проследить историю скрещиваемости. В результате были получены доказательства того, что три процента генома неандертальцев были приобретены в результате их скрещивания с какими-то более древними людьми. По подсчетам ученых, произошло это 200-300 тысяч лет назад.

У денисовца был обнаружен один процент генома, полученный от неизвестного и более дальнего родственника. Возможно, это был представитель Homo erectus, но это всего лишь предположение. Анализ также показал, что около 15 процентов этих "суперархаичных" генов могли быть переданы современным людям, живущим сегодня.

Новые результаты подтверждают выводы предыдущих исследований, которые доказывали, что скрещивание разных видов человека происходило. Например, доказано, что около 50 тысяч лет назад группа представителей человека современного мигрировала из Африки и скрестилась с неандертальцами в Евразии. Причем это был не единственный случай, когда древние предки человека и их родственники обменивались ДНК.

Учитывая большое количество подтвержденных случаев, исследователи говорят, что генетический обмен был вероятен каждый раз, когда две отдельные группы пересекались "во времени и пространстве". Этот принцип лег в основу работы нового алгоритм и помог решить сложную задачу выявления крошечных остатков генов, насчитывающих сотни тысяч лет. Кстати, теперь ученые намерены применить данный метод для изучения генома животных. Например, это позволит узнать, как и где происходило скрещивание волков и собак.

На Ямале из найденных останков собрали череп мамонта
Археологи раскрыли тайну загадочных фигурок из Харайсина
Общество Наука

Главное сегодня

Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
Президент Ливана изучит конспирологическую версию взрыва в Бейруте
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше