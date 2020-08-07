В геноме человека обнаружена "чужая" ДНК неопознанного вида

Генетики Мелисса Хубис и Эми Уильямс из Корнельского университета и Адам Сипел из лаборатории Колд-Спринг-Харбор обнародовали результаты анализа древних геномов неандертальцев, денисовского человека и Homo sapiens. Выяснилось, что в наших генах присутствует ДНК неизвестного архаичного вида.

Исследование опубликовано в журнале в PLOS Genetics, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Ученые сделали вывод, что ДНК древнего неопознанного предка тысячи лет назад могла была передана нам.

Они использовали специальный алгоритм, который позволил не только изучить геномы двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей, но и проследить историю скрещиваемости. В результате были получены доказательства того, что три процента генома неандертальцев были приобретены в результате их скрещивания с какими-то более древними людьми. По подсчетам ученых, произошло это 200-300 тысяч лет назад.

У денисовца был обнаружен один процент генома, полученный от неизвестного и более дальнего родственника. Возможно, это был представитель Homo erectus, но это всего лишь предположение. Анализ также показал, что около 15 процентов этих "суперархаичных" генов могли быть переданы современным людям, живущим сегодня.

Новые результаты подтверждают выводы предыдущих исследований, которые доказывали, что скрещивание разных видов человека происходило. Например, доказано, что около 50 тысяч лет назад группа представителей человека современного мигрировала из Африки и скрестилась с неандертальцами в Евразии. Причем это был не единственный случай, когда древние предки человека и их родственники обменивались ДНК.

Учитывая большое количество подтвержденных случаев, исследователи говорят, что генетический обмен был вероятен каждый раз, когда две отдельные группы пересекались "во времени и пространстве". Этот принцип лег в основу работы нового алгоритм и помог решить сложную задачу выявления крошечных остатков генов, насчитывающих сотни тысяч лет. Кстати, теперь ученые намерены применить данный метод для изучения генома животных. Например, это позволит узнать, как и где происходило скрещивание волков и собак.