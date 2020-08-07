Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов

Налоговые органы в 4 раза увеличили запросы в банки о движениях по счетам клиентов, как физических, так и юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова.

В своем обращении банкиры пожаловались главе ФНС на резко возросший объем требований налоговиков по предоставлению информации о банковских счетах клиентов. В письме отмечается, что, учитывая объемы запросов, сотрудники могут не успеть исполнить все требования в установленные законом сроки.

Резкое увеличение запросов от налоговых служб эксперты объясняют несколькими факторами: уменьшением за время пандемии рынка белых зарплат , проверка поданных гражданами налоговых деклараций и реализация проверок, отложенных из-за пандемии.

"Такие сведения дали бы четкую картину и о реальных доходах физических лиц, - приводит агентство мнение партнера налоговой практики фирмы BMS Law Firm Давида Капианидзе. - Это касается даже не столько граждан, сколько их работодателей, так как расходы, намного превышающие доходы, могут свидетельствовать о неофициальной зарплате. И это позволило бы отследить компании, которые в период пандемии перешли на неофициальные зарплаты".