Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 299-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в абзац второй пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3031; 2006, N 31, ст. 3447, 3452; 2007, N 31, ст. 4008; 2012, N 53, ст. 7580; 2014, N 30, ст. 4237; 2019, N 49, ст. 6980) изменение, заменив слова "и нарушение целостности Российской Федерации" словами "и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами".

Президент Российской Федерации В. Путин