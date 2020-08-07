Элла Памфилова рассказала о регистрации кандидатов на сентябрьских выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии сообщила о ходе регистрации кандидатов на предстоящих в сентябре выборах. В частности, она сделала вывод о конкурентном в целом характере кампаний. Кроме того, глава ЦИК отметила высокий уровень партийной активности на выборах всех уровней - участвуют 36 партий из 41 имеющей на это право.

На губернаторских выборах зарегистрировано 73 кандидата из 147 выдвинувшихся. Как рассказала Памфилова, 37 отказано в регистрации. По ее словам, большинство отказов связано с непредставлением необходимых документов.

Еще десять человек утратили кандидатский статус по собственным причинам. А по 27 претендентам документы находятся на рассмотрении, решения должны быть приняты не позднее 9 августа. Памфилова призвала избиркомы в регионах ответственно и доброжелательно подойти к взаимодействию с кандидатами. "Не бойтесь потратить время, чтобы не осталось никаких недоразумений", - обратилась она к коллегам.

Глава ЦИК отметила, что в среднем на должность претендуют пять кандидатов, то есть выборы являются конкурентными. Всего же в этом году запланированы выборы глав регионов в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми. В губернаторских кампаниях, как уточнила Памфилова, участвуют 24 партии.

А в четырех регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане. В кампаниях этого уровня задействованы девять партий. В четырех одномандатных округах был выдвинут 31 кандидат. "Зарегистрированы 25 из них, у двух кандидатов утрачен статус, а документы еще двух кандидатов находятся на рассмотрении", - отметила глава ЦИК, уточнив, что срок тот же (9 августа). Она добавила, что в комиссии пока не получили ни одной жалобы от кандидатов в депутаты.

Довыборы в Госдуму в этом году будут особыми - в порядке эксперимента избиратели в Курской и Ярославской областях смогут проголосовать по интернету. Удобный для граждан механизм дистанционного голосования успешно прошел проверку в ходе общероссийского голосования по Конституции. А первое публичное тестирование системы к сентябрьским выборам состоится 31 августа, рассказала Памфилова. Она призвала все заинтересованные стороны принять участие в этом процессе. Особое внимание в комиссии уделят противодействию утечке данных, заверила Памфилова.

Что касается выборов депутатов в заксобрания (предстоят в 11 регионах), то из 8043 кандидатов зарегистрировано 4758. В выборах этого уровня участвуют 29 партий, рассказала глава комиссии. По ее словам, максимальная партийная конкуренция отмечена в ходе кампании в Новосибирской области - 10 партий-участниц.

Больше всего кандидатов на муниципальном уровне - 8666, из них на момент заседания 4455 были зарегистрированы. В выборах этого уровня участвует наибольшее число партий - 31.