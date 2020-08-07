Элла Памфилова рассказала о регистрации кандидатов на сентябрьских выборах

Новости

В 2021 году США проведут аналог конкурса "Евровидение" 17:59
Подопытная кабаниха сбежала в Россию от финских ученых 17:56
Певице Глюкозе запретили на три года въезд на Украину 17:24
Москва и Минск сближают позиции по отмене роуминга 17:23
Летевший из Ставрополя в Москву самолет подал сигнал тревоги 17:01
В Якутии добыт крупнейший цветной алмаз России 16:57
В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер 16:56
Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 16:49
Посол Молдавии в РФ рассказал о нюансах отношений с Россией 16:45
Вышел трейлер российской комедии "Хандра" 16:34
Парижский суд оставил россиянина Винника под стражей 16:29
Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану 16:22
В центре Москвы из-за киносъемок перекроют улицы 16:16
Британцы назвали главный российский автомобиль 16:09
Путин предложил членам Совбеза РФ обсудить ситуацию на постсоветском пространстве 16:07
Эрдоган: Турция возобновила буровые работы в Средиземном море 15:39
В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4 15:32
Президент Ливана изучит конспирологическую версию взрыва в Бейруте 15:24
СК объявил о начале проверки обстоятельств задержания россиян в Беларуси 15:22
Стало известно, когда в Москве построят новые ветки метро 15:16
В баскетбольном женском чемпионате резерва выступят 22 команды 15:06
TikTok: Трамп подрывает доверие инвесторов к США 15:06
Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году 14:58
Краснокнижных чибисов обнаружили на севере Москвы 14:48
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 17:27
Рубрика: Власть

Элла Памфилова рассказала о регистрации кандидатов на сентябрьских выборах

Текст: Татьяна Замахина
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии сообщила о ходе регистрации кандидатов на предстоящих в сентябре выборах. В частности, она сделала вывод о конкурентном в целом характере кампаний. Кроме того, глава ЦИК отметила высокий уровень партийной активности на выборах всех уровней - участвуют 36 партий из 41 имеющей на это право.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На губернаторских выборах зарегистрировано 73 кандидата из 147 выдвинувшихся. Как рассказала Памфилова, 37 отказано в регистрации. По ее словам, большинство отказов связано с непредставлением необходимых документов.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Выборы и референдумы теперь можно проводить в течение трех дней

Еще десять человек утратили кандидатский статус по собственным причинам. А по 27 претендентам документы находятся на рассмотрении, решения должны быть приняты не позднее 9 августа. Памфилова призвала избиркомы в регионах ответственно и доброжелательно подойти к взаимодействию с кандидатами. "Не бойтесь потратить время, чтобы не осталось никаких недоразумений", - обратилась она к коллегам.

Глава ЦИК отметила, что в среднем на должность претендуют пять кандидатов, то есть выборы являются конкурентными. Всего же в этом году запланированы выборы глав регионов в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми. В губернаторских кампаниях, как уточнила Памфилова, участвуют 24 партии.

А в четырех регионах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы - в Ярославской, Пензенской и Курской областях, а также в Татарстане. В кампаниях этого уровня задействованы девять партий. В четырех одномандатных округах был выдвинут 31 кандидат. "Зарегистрированы 25 из них, у двух кандидатов утрачен статус, а документы еще двух кандидатов находятся на рассмотрении", - отметила глава ЦИК, уточнив, что срок тот же (9 августа). Она добавила, что в комиссии пока не получили ни одной жалобы от кандидатов в депутаты.

Довыборы в Госдуму в этом году будут особыми - в порядке эксперимента избиратели в Курской и Ярославской областях смогут проголосовать по интернету. Удобный для граждан механизм дистанционного голосования успешно прошел проверку в ходе общероссийского голосования по Конституции. А первое публичное тестирование системы к сентябрьским выборам состоится 31 августа, рассказала Памфилова. Она призвала все заинтересованные стороны принять участие в этом процессе. Особое внимание в комиссии уделят противодействию утечке данных, заверила Памфилова.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
В трех городах России можно проголосовать на выборах президента Беларуси

Что касается выборов депутатов в заксобрания (предстоят в 11 регионах), то из 8043 кандидатов зарегистрировано 4758. В выборах этого уровня участвуют 29 партий, рассказала глава комиссии. По ее словам, максимальная партийная конкуренция отмечена в ходе кампании в Новосибирской области - 10 партий-участниц.

Больше всего кандидатов на муниципальном уровне - 8666, из них на момент заседания 4455 были зарегистрированы. В выборах этого уровня участвует наибольшее число партий - 31.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Регионы Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Путин предложил членам Совбеза обсудить дополнительную помощь Ливану
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Зачем главы регионов уходят в социальные сети