Эрдоган: Турция возобновила буровые работы в Средиземном море

Турция возобновила геолого-разведочные работы в Средиземном море, заявил в пятницу президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы приступили к бурению в Восточном Средиземноморье. Мы вновь отправили буровое судно "Барбарос Хайреттин" выполнять поставленную задачу", - информировал турецкий лидер. Его слова приводит CNN Turk.

Эрдоган также обвинил власти Греции в том, что они не сдержали обещаний прекратить любые операции в указанном регионе.

Напомним, ранее в Анкаре объявили о намерении наладить добычу углеводородов вблизи греческих островов. В ответ министр обороны этой балканской страны Никос Панайотопулос не исключил возможность открытого вооруженного конфликта с Анкарой, если противоречия не удастся снять путем переговоров.