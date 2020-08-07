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07.08.2020 03:22
Рубрика: В мире

Facebook продлила дистанционный режим работы для сотрудников

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сотрудники американской компании Facebook смогут работать в удаленном режиме до июня следующего года, сообщает портал Business Insider. В конце марта из-за распространения коронавируса работников перевели на домашний режим. Ранее Марк Цукерберг уже заявлял, что его компания будет в числе последних из тех, которые возобновят работу в офисах по окончании пандемии COVID-19.

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Аналитики отмечают рост доходов корпорации. Во втором квартале он увеличился на 98 процентов по сравнению с показателями 2019-го достигнув 5,18 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Ранее дистанционный режим для работников продлили также в компаниях Microsoft и Google. Первых в офисах ждут не раньше середины января следующего года, а вторым руководство разрешило работать из дома до июля 2021 года. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, положительный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2 в США получили 4 миллиона 876 тысяч 790 человек.

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