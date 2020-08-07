ФАС не против включения "Спинразы" в перечень жизненно важных лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России принципиально не против включения "Спинразы" в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Для включения самого дорогостоящего в мире препарата в перечень необходимо определить дополнительные источники финансирования, считают в службе.

"В ходе заседания Комиссии Минздрава РФ антимонопольное ведомство предлагало отложить включение препарата в перечень жизненно необходимых для определения дополнительных источников финансирования", - говорится в сообщении.

"Спинраза" - лекарство, которое применяется для лечения спинально-мышечной атрофии (СМА). В РФ "Спинразу" Минздрав одобрил в начале 2019. Стоимость препарата составляет несколько сот тысяч долларов в год.

Как отмечается в сообщении ФАС, специалисты службы считают также важным соотнести субъектовые части регистра пациентов с СМА с региональными бюджетами на здравоохранение для того, чтобы не оказалась под угрозой вся сложившаяся система лекарственного обеспечения. "В любом случае, Комиссия приняла положительное решение по включению препарата в перечень ЖНВЛП. Решение по окончательному утверждению перечня остается за Правительством РФ", - приводится в сообщении комментарий замглавы ФАС России Тимофея Нижегородцева.

Как сообщалось ранее, предложение ФАС России по отложению включения препарата "Спинраза" в перечень ЖНВЛП было озвучено ведомством в ходе заседания Комиссии Минздрава России 3 августа 2020 года и до принятия ей положительного решения по препарату.