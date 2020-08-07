Фокус на Индустрии 4.0: как в разных странах поддерживают интеграцию инноваций в промышленный сектор

Развитые страны тратят миллиарды долларов на поддержку прорывных технологий, в том числе в промышленности. Это позволяет экономикам этих государств оставаться конкурентоспособными и улучшать уровень жизни своих граждан. Издание выяснило, как именно осуществляется поддержка промышленности в западных странах, Китае и России, а также достаточно ли РФ помогает своим инновационным компаниям по сравнению с другими странами мира.

США

Как видно из исследования профессора Манчестерского университета инновационных исследований и Технологического университета Джорджии Филиппа Шапира, система поддержки инноваций в Соединенных Штатах сильно диверсифицирована и децентрализована. Среди ее участников - ветви федеральной и местной власти, университеты, частный сектор, некоммерческие организации и посреднические компании. Система сочетает большой объем НИОКР (фундаментальные исследования финансируются правительственными агентствами) и ориентацию на практическое применение разработок на рынке. Федеральное правительство поддерживает инновации при помощи развития инфраструктуры и адресных программ.

Местные правительства, в свою очередь, обычно оказывают прямую поддержку компаниям, которая связана с региональным бизнесом и программами развития экономик штатов. По оценке Белого дома, в 2019 финансовом году общий объем трат на инновации и НИОКР в США составил 495 млрд долларов, что составляет 25% средств, выделяемых на аналогичные цели всеми государствами мира.

В Соединенных Штатах также действует программа поддержки промышленности Manufacturing USA. Она объединяет 14 частных институтов и три министерства, которые их финансируют, - торговли, обороны и энергетики. Кроме того, участниками программы выступают свыше 1900 организаций, представляющих мелких и крупных производителей, научные круги и прочие объединения. Каждый институт специализируется на отдельной области передовых производственных технологий. Однако цель у них одна - обеспечить будущее страны с помощью инноваций, образования, совместной работы и выпуска продукции. Институты осуществляют связь между участниками программы, ведут совместные исследования и разработки для того, чтобы разрешить сложнейшие задачи, стоящие перед отраслями, а также обучить жителей страны передовым профессиональным производственным навыкам. По последним доступным данным на 2017 год, вклад промышленности в ВВП страны составил 19,1%. При этом доля трат на исследования и разработки в США оценивается специалистами ЮНЕСКО в 2,7% ВВП.

Европейский союз

Инновационная политика Европейского союза обеспечивает взаимодействие между исследованиями, технологическим развитием и промышленностью. Она нацелена на создание благоприятной основы для воплощения идей в рыночные продукты. Основным инструментом поддержки инноваций в ЕС, говорится в материалах Европарламента, служат инициативы, заложенные в рамочной программе, принимаемой на несколько лет вперед. Последняя устанавливает цели, приоритеты и объем финансовой поддержки. Власти ЕС признают важность инновационной политики, которая тесно связана с другими мерами в областях охраны труда, защиты конкуренции, охраны окружающей среды. Главная задача инноваций - трансформировать результаты исследований в новые улучшенные продукты и услуги для того, чтобы компании могли оставаться конкурентоспособным на глобальном рынке, а также для улучшения качества жизни граждан Евросоюза.

Сейчас ЕС тратит на НИОКР 0,8% от ВВП (по данным Всемирного банка, ВВП еврозоны в 2018 году составил 13 646 587,75 млн долларов), отставая по данному показателю от США и Японии. Кроме того, статистика свидетельствует о факте утечки молодых специалистов. Лучшие исследователи и новаторы из ЕС уезжают в страны с более комфортными условиями. Доля промышленности в ВВП стран блока (по последним доступным данным на 2017 год) составляет 25,1%.

Чтобы изменить эту тенденцию, Евросоюз разработал концепцию "инновационного союза", предусматривающую устранение барьеров для инноваций (дорогостоящее патентование, фрагментация рынка, медленная стандартизация, нехватка профессионального мастерства), коренное изменение метода совместной работы общественного и частного сектора (создание инновационных партнерств между институтами ЕС, национальными и местными властями, а также бизнесом).

Европейский союз намерен в 2020 году довести затраты на НИОКР до 3% ВВП. В рамках данной политики принята программа Horizon 2020, предусматривающая интеграцию исследований и инноваций. Ее стоимость составит 74,8 млрд евро.

С другой стороны, финансовую поддержку национальной промышленности или отдельных компаний властями различных стран Еврокомиссия рассматривает как несправедливое преимущество перед аналогичными промсекторами других государств-членов ЕС.

Задача Еврокомиссии - препятствовать недобросовестной конкуренции, разрешая правительственную поддержку только в случае, если она послужит интересам широкой общественности. То есть когда такая помощь пойдет на пользу обществу или экономике в целом.

При этом данный подход не исключает помощь малому и среднему бизнесу (МСБ). Для него разработана программа COSME. Правда, финансовая поддержка МСБ в ЕС обычно не носит прямого характера. Помощь оказывается через местные, региональные или национальные власти, а также благодаря посредникам - банкам и венчурным компаниям. Они предоставляют средства через свои финансовые инструменты.

COSME действует с 2014 года, окончание программы намечено на 2020 год. Евросоюз выделил на нее в общей сложности 2,3 млрд евро.

Китай

Большое внимание инновациям уделяет и Китай. Согласно данным Statista.com, компании страны с 2009 по 2019 год направили на НИОКР свыше 1,8 трлн долларов.

Растущее с каждым годом финансирование НИОКР и улучшение его структуры служит хорошим подспорьем в реализации стратегии инновационного развития, полагают в статистическом ведомстве страны. В то же время были отмечены и области, где КНР заметно отстает от развитых стран, - в доле затрат на фундаментальные исследования. Есть очень большая вероятность того, что страна сократит разрыв с ведущими иностранными державами. КНР создала несколько фондов для помощи местным производителям. К примеру, фонд помощи промышленности обладает капиталом в 21 млрд долларов. Средства выделяются министерством финансов страны и несколькими государственными организациями. Что касается доли промышленности в ВВП Китая, то в 2019 году, по данным Statista.com, она составила 39%.

Россия

В Российской Федерации существует большое количество инструментов развития отраслей и компаний. Один из главных - национальная программа "Цифровая экономика". Ее задача заключается в создании новой модели взаимодействия между бизнесом, властью, экспертным и научным сообществами для повышения конкурентоспособности России на глобальном уровне. Кроме того, действует государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденная правительством в 2014 году. По итогам ее реализации к 2024 году в стране должна быть создана "конкурентоспособная, устойчивая, структурно сбалансированная промышленность, способная к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных технологий, обеспечивающих повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны". Пока же, следует из данных Росстата, по состоянию на 2019 год, доля промышленности в ВВП страны составила 29,8%. При этом на долю расходов на исследования и разработки во всех отраслях, по подсчетам специалистов ЮНЕСКО, приходится 1,3% от ВВП, или 40,3 млрд долларов по паритету покупательной способности. Только в 2020 году, согласно данным Министерства промышленности и торговли, на развитие производств будет выделено 485 млрд рублей, а общий объем финансирования за счет федерального бюджета составит 1,06 трлн рублей.

В программу, в свою очередь, включена 21 подпрограмма, направленная на конкретные отрасли. Кроме того, свои целевые программы есть и у ведомств. К примеру, Минпромторгу ставилась задача стимулировать создание и развитие инжиниринговых центров на базе частных компаний. Участниками выступали государственные институты развития (Внешэкономбанк, Роснано, "Сколково", "Российская венчурная компания", Российский фонд технического развития). В правительстве полагают, что государственная поддержка среди прочего поможет модернизировать технологическую базу, обеспечит значительный приток внебюджетных инвестиций в обновление основных фондов и увеличение производственных мощностей.

Российские компании могут рассчитывать на субсидии из федерального бюджета для стимулирования инновационной деятельности, помощь специального института развития в сфере малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), участие в подпрограммах поддержки инновационного предпринимательства. Отечественным стартапам оказывают поддержку венчурные фонды, к примеру, Фонд развития интернет-инициатив, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Фонд "Сколково".

Между тем отечественные компании не всегда понимают, к кому они могут обратиться за поддержкой, под какие проекты выдаются кредиты, налоговые льготы и другие бонусы. Помочь в этом могут программы, позволяющие находить партнеров для промышленных предприятий среди стартапов.

По словам Алексея Белякова, вице-президента, исполнительного директора Кластера передовых производственных технологий Фонда "Сколково", его организация продолжает поддерживать интересные проекты, направленные на решение острых проблем в различных отраслях промышленности. Главное требование к соискателю - это наличие коммерческого потенциала предлагаемого решения.

"Однако фокус мы делаем на проектах, которые можно отнести к Индустрии 4.0. Это различные цифровые технологии и IT-сервисы для применения в промышленности, робототехника, БПЛА и дроны и, конечно, все, что связано с новыми функциональными и конструкционными материалами и аддитивными технологиями для кастомизации производства, - объяснил Алексей Беляков. - Все это мы учитывали при проведении акселераторов совместно с "Северсталью", "НПО Энергомаш", "Росатомом", а также онлайн-акселератора Techno Skolkovo Community и программы отбора и поддержки стартапов для промышленности "Промтех".

Как уточнил эксперт, в связи с пандемией изменились приоритеты. Сейчас в первую очередь фонд готов финансово поддерживать проекты, направленные на борьбу с вирусом и его последствиями. Например, в портфеле организации есть компании, занимающиеся 3D-печатью по технологии FDM, которые уже сейчас в некоторых регионах России печатают маски, фильтры для противочумных костюмов и могут при необходимости достаточно быстро развернуть производство трубок Вентури для аппаратов ИВЛ и мешков Амбу.

На поддержку могут претендовать и проекты, способствующие улучшению качества удаленной работы сотрудников, а также замене персонала роботами и дронами. В качестве примера эксперт приводит компанию UVL Robotics, выпускающую автономные складские дроны. Инвентаризация складов - непростой процесс, задействующий большое количество персонала, а использование автономных дронов позволяет сократить трудоемкость процедуры в среднем в шесть раз.

"При этом грантовая поддержка фонда далеко не единственный сервис, которым компании успешно пользуются для эффективного роста стартапов, - подчеркнул Алексей Беляков. - Среди других инструментов - участие в различных акселерационных программах, бизнес-миссиях и выставках. Для примера: за 2019 год стартапы Фонда получили более 100 млрд рублей выручки. Годом ранее эта сумма составляла около 70 млрд рублей".

Другой активный участник инновационной экосистемы России - "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк). Если стартап рассчитывает получить какие-либо льготы, ему прежде всего необходимо доказать, что он таковым является, объяснил заместитель председателя правления МСП Банк Роман Капинос. К стартапам организация относит субъекты МСП, с даты регистрации которых к моменту подачи заявки на получение банковской гарантии прошло не более пяти лет. Среди прочих условий - работа в высокотехнологичных отраслях или по приоритетным направлениям науки и с критическими технологиями.

На помощь могут рассчитывать и "газели" - быстрорастущие инновационные высокотехнологичные субъекты МСП, если они функционируют не менее трех лет, среднегодовой темп роста их выручки за три последних года составил не менее 20% и эти компании работают в приоритетных отраслях экономики. Проекты, соответствующие этим критериям, имеют высокую конкурентоспособность.

"Мы видим достаточно большое количество проектов, финансируемых под исполнение контрактов на поставку продукции, выполнение работ или оказание услуг крупным корпорациям, - заявил Капинос. - В качестве примера можно привести резидента Фонда "Сколково" - "Профотек". Компания занимается производством специального оптического волокна и волоконно-оптических измерительных приборов на его основе. В 2019 году банком был предоставлен кредит в размере 50 млн рублей на реализацию проекта по инвестиционному мероприятию в части инженерно-геодезического проектирования, разработки и установки оборудования с заказчиком".

Если в 2018 году организация поддержала семь стартапов (3 млрд рублей) и четыре быстрорастущие инновационные компании-"газели" (55 млн рублей), то в 2019 году было профинансировано уже 18 стартапов (7 млрд рублей) и 7 "газелей" (1,9 млрд рублей). Соответственно, отмечен рост более чем в два раза по всем направлениям. Примечательно, что, несмотря на неблагополучную эпидемиологическую обстановку, в этом году МСП Банк уже зафиксировал дальнейшее увеличение спроса.

Как рассказали в МСП-Банке, за долгую практику помощи инновационным компаниям обозначился ряд проблем. К примеру, в законодательных и нормативных актах не определено понятие "инновационная компания" или "высокотехнологичная компания", так же как и не существует государственной программы, регулирующей развитие и поддержку инновационной или высокотехнологичной деятельности в стране. Кроме того, для такого рода проектов сохраняется высокая налоговая нагрузка по сравнению с фискальным бременем аналогичных компаний в развитых и некоторых развивающихся странах. И это далеко не полный перечень проблем.

В то же время сложно оценить эффективность мер государственной помощи для стартапов - часть из таких компаний закрывается безотносительно мер поддержки, и это нормальный процесс, считает партнер практики стратегического консультирования компании "НЭО Центр" Алексей Волостнов: "Для стартапов важнее иметь стабильную и прозрачную законодательную систему с защитой интеллектуальной собственности, прав акционеров и инвесторов, широкими возможностями структурирования собственности".

За исключением сектора ВПК и атомной энергетики, российский промышленный сектор в целом не очень конкурентоспособен на мировых рынках, полагает эксперт. "Безусловно, в различных отраслях есть компании-исключения, их становится больше, но в целом доля России на мировом промышленном рынке не превышает 1%. В этом смысле объем государственной помощи не оказывает принципиального влияния на ситуацию", - считает Волостнов.

Наличие развитого рынка венчурного финансирования от начальной pre-seed-стадии до более поздних раундов вплоть до публичного размещения (либо крупных стратегов, заинтересованных в приобретении зрелого бизнеса) крайне важно. Если есть рынок и конкурентная среда, компании могут развиваться самостоятельно, а при его отсутствии меры господдержки не помогут. Можно сказать, что в России на законодательном и практическом уровне в целом реализованы все известные в мире меры господдержки стартапов, заключил эксперт. Однако все меняется, когда речь заходит о денежном выражении этих трат. При сопоставимом вкладе промышленного сектора в США и России, есть сильное отставание по размеру затрат на инновации и исследования: 495 млрд долларов на НИОКР в Соединенных Штатах против 40,3 млрд долларов в России.