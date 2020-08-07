Главную роль в новом видео Rolling Stones сыграл Пол Мексал

Знаменитая английская группа представила игровой клип на песню Scarlet, которая войдет в переиздание их легендарного альбома 1973 года Goats Head Soap. Этот сингл - единственный в истории Rolling Stones, когда группа записывалась в студии с гитаристом Led Zeppelin Джимми Пейджем. А теперь, спустя почти 25 лет, "роллинги" наконец-то сняли на этот сингл и художественное, игровое видео. Оно получилось столь же оригинальным и удивительным, как и история самой песни.

На главную роль "роллинги" пригласили очень востребованного ныне ирландского актера Пола Мексала. В 2019-2020 годах этот 34-летний симпатяга снялся сразу в двух успешных сериалах Bump и "Нормальные люди". Сыграл мускулистого, улыбчивого и простоватого пролетарского мачо, в легкую искушающего очень красивых девушек.

"Роллинги" пригласили Мескала сняться в клипе. Ведь, если присмотреться - есть у Пола что-то общее в пластике и мимике с ранним Миком Джаггером из 70-х. То же бесшабашное и неприкаянное…

Начинается видео словами, которые некоторые из нас, наверняка, говорили своим любимым, стараясь загладить недавнюю вину. Вот и герой Пола Мексала, включив Skype или Zoom, раскаянно бубнит в монитор:

- Привет, Скарлет! Я немного пьян, и мне очень стыдно... Я люблю тебя!

Не знает, что добавить и поэтому сбивчиво произносит:

-… Лучше включу для тебя эту песню.

После чего врубает "роллингов" и их Scarlet!

Дальше Пол в полной мере проявляет свой дар актера, мастера мимики и пантомимы. Он подпевает, танцует, валяет дурака, кувыркается и скачет по кровати, прыгает по лестнице, пьет, плачет, водит хороводы у рояля, протягивает руки, продолжая снимать видео. А в финале протягивает и ноги - падает на пол, откашливается и засыпает прямо на ковре.

Кстати

Около месяца назад "роллинги" представили на песню Scarlet свой первый клип. Там были только смонтированные друг за другом фотографии коробки с мастер-тейпом, общие планы студии, написанные от руки названия и т.д. И вот теперь Scarlet удостоили и полновесного видео. Очевидно, что эта песня и самим Rolling Stones очень нравится!