Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку

Главный кот-мышелов британского МИД по кличке Палмерстон был вынужден уйти в отставку в самом расцвете лет, передает BBC. На этом почетном посту он продержался немногим более четырех лет.

Карьеру питомца подкосили проблемы со здоровьем: у животного были проблемы с лишним весом и стрессом. Сотрудники Форин оффиса вконец избаловали мурлыку всевозможными лакомствами.

Впрочем, лиха беда начало - из-за стремительного распространения коронавируса дипломаты приняли решение эвакуировать Палмерстона подальше от опасной инфекции. Сообщается, что теперь он будет жить на одной из ферм в британской глубинке. В ведомстве не стали раскрывать размер выплаченных коту отступных.