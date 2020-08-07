Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 15, ст. 2238) следующие изменения:

1) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью, повестка дня которого включает вопросы, указанные в абзаце втором пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", по решению исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью в 2020 году может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем).";

2) часть 4:

а) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11) протокол об итогах голосования в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования в 2020 году могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее восьми рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров в 2020 году составляется не позднее шести рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах;

12) протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2020 году составляется не позднее шести дней после его проведения;";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества при подготовке к проведению в 2020 году годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Такая дата должна быть установлена не менее чем за 27 дней до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров и должна быть указана в сообщении о проведении в 2020 году годового общего собрания акционеров. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших. Предложения акционеров должны поступить в акционерное общество не позднее чем за 27 дней до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров, указанной в сообщении о проведении в 2020 году годового общего собрания акционеров. В случае направления акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными. Совет директоров (наблюдательный совет) акционерного общества обязан рассмотреть поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в срок не позднее пяти дней с даты, до которой они принимаются.".

Статья 2

Приостановить до 31 декабря 2020 года включительно действие:

1) второго предложения пункта 1 и абзаца первого пункта 4 статьи 62, первого предложения пункта 1 статьи 63, абзаца второго пункта 4 статьи 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2004, N 49, ст. 4852; 2009, N 23, ст. 2770; N 29, ст. 3642; N 52, ст. 6428; 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 27, ст. 4276; 2018, N 30, ст. 4544);

2) абзаца второго пункта 1 статьи 38 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения пункта 3 части 4 статьи 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" не применяются к годовым общим собраниям акционеров, проводимым в 2020 году, сообщения о проведении которых сделаны до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин