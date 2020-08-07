Исследование: Большинство россиян - за равные возможности в образовании

В ближайшие три года нацпроект "Образование" должен быть направлен на обеспечение равных возможностей образования для всех. Такое мнение выразили почти 60 процентов респондентов в ходе масштабного исследования, посвященного ценностным ориентирам россиян. Исследование проводилось экспертами АНО "Национальные приоритеты" совместно с Центром стратегических разработок в июле 2020 года. Поэтому многие вопросы были посвящены кризису, связанному с пандемией коронавируса и массовым переходом практически всех сфер жизни в онлайн-формат.

Как относятся жители нашей страны к развитию онлайн-образования? С наибольшим энтузиазмом на это смотрят жители Дальневосточного федерального округа, где посещение школ и вузов часто зависит от погоды (вернее, от непогоды), а также от того, как близко к дому находится место учебы.

Молодежь в возрасте 18-24 лет чаще говорит о приоритете развития онлайн-образования (20%) и развития образования в течение всей жизни (23%). Но есть важный момент: во многом отношение к онлайн-учебе связано с доходами россиян. Чем ниже материальное положение, тем выше приоритет равных возможностей в образовании. Увы, на сегодняшний день онлайн-обучение таких возможностей не предоставляет. Среди россиян с материальным положением ниже среднего 63 процента респондентов отметили приоритет равных возможностей.

Напомним, что именно предоставление равного доступа населения к качественному образованию на всей территории страны - одна из ключевых целей нацпроекта "Образование". Для этого по всей стране строятся современные школы, открываются "Точки роста" с акцентом на сельские территории, появляются центры дополнительного образования детей "Кванториум" и "IT-кубы".