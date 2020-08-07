Иван Охлобыстин станет ведущим экстремального шоу "Золото Геленджика"

Канал ТНТ во что бы то ни стало стремится добавить своему зрителю острых ощущений. Уже объявлено, какими проектами он порадует к началу сезона. 31 августа - в вечернем эфире - новый, 4-й сезон популярного сериала "Ольга", а вслед за ним - первый сезон нового горячего многосерийного фильма "Игра на выживание". По сюжету участники едут принимать участие в телешоу, но оказывается, что все не так просто.

Чтобы продолжить это направление, канал анонсировал запуск "одного из самых массовых и сумасшедших шоу на российском телевидении" под названием "Золото Геленджика". Это такой российский "Форт Баярд" и даже жестче - испытания на выживание. Хотя шоу и придумано не в России, формат иностранный.

Что это будет? Более тысячи участников, представляющих все 85 регионов России, приедут в Геленджик, чтобы побороться за главный приз - 1 кг чистого золота. Для того, чтобы победить, героям шоу придется пройти экстремальные испытания. Вести новый проект и ставить диагнозы всем одержимым золотой лихорадкой будут Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, а поможет им Тимур Родригез.

"Формат, который условно можно назвать чем-то вроде массовой и сумасшедшей эстафеты на выживание, родился в голове японского режиссера Такеши Китано еще в 1986 году. Он решил собрать самых безбашенных жителей своей страны и устроить между ними спортивные соревнования. Но самое главное, чтобы все конкурсы и эстафеты были максимально экстремальными, невероятно креативными и смешными. Через 30 с лишним лет японскую идею было решено реализовать в нашей стране, но сделать это самобытно, по-русски, без оглядки на оригинал", - рассказывается в релизе нового телепроекта.

Беспрецедентная стройка, огромный парк развлечений, куда сложно попасть и откуда невозможно выбраться... Точнее, сделать это получится только у одного из 85-ти участников, заступающих на дистанцию. Но Иван Охлобыстин никому не собирается отдавать золото за просто так. Вот только несколько конкурсов, которые придется пройти участникам шоу "Золото Геленджика". "Соты" - участник попадает в пространство, с большим количеством дверей. Его задача найти правильный выход, в противном случае, выскочив наружу он упадет прямо в бассейн. "Большая кукуруза" - в классическом "Такеши" используется платформа в виде гриба, с которой нужно будет перепрыгнуть пропасть и не упасть в воду. В нашем варианте это будет гигантская кукуруза. Все-таки курорт, Геленджик. "Подвесной мост" - участник должен пробежать от самого начала и до конца, при этом различные персонажи, населяющие парк, будут стараться его сбить с ног и вытолкнуть с моста. "Большой футбол" - конкурс, похожий на мост, с той лишь разницей, что участники будут получать удары большими мечами, подвешенными на веревках. "Японский квартал" - участники должны будут выйти на поединок либо с огромным сумоистом, либо с маленьким щупленьким каратистом. Соперника должен определить жребий. Уже сейчас ТНТ отобрал более тысячи спортивных, ярких, остроумных, ироничных и отважных людей в возрасте от 18 до 88 лет, готовых бросить вызов здравому смыслу и победить в шоу "Золото Геленджика". Участник проекта будет биться за себя и за свою малую Родину, доказывая всей России, что самые отважные, спортивные и веселые люди, живут именно в его регионе.