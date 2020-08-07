Иван Охлобыстин станет ведущим экстремального шоу "Золото Геленджика"

Новости

Российско-белорусский спутник может быть запущен в 2025 году 14:58
Краснокнижных чибисов обнаружили на севере Москвы 14:48
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 14:45
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов 14:41
Жителя Конго наказали за попытку пересечь границу РФ по "липовому" паспорту 14:39
Названы самые читающие города страны 14:33
Создатель "Пилы" Джеймс Ван перезапустит культового "Рыцаря дорог" 14:28
В Норильске произошел разлив топлива на реке Амбарной 14:22
Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития братских отношений двух стран 14:20
В России спустили на воду первое пассажирское судно на сжиженном газе 13:55
За пять месяцев объем экспорта московского мороженого увеличился на 35% 13:43
В Иваново налетчики унесли из магазина три лотка с драгоценностями 13:42
Главную роль в новом видео Rolling Stones сыграл Пол Мексал 13:22
Вышел новый тизер сериала с Николь Кидман "Отыграть назад" 13:19
Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку 13:03
Дитрих: Строительство ВСМ Москва-Петербург может начаться в 2022 году 13:01
В Москве загорелось здание ГИБДД 12:58
Комфортная погода в Москве сохранится до конца лета 12:54
Исследование: Большинство россиян - за равные возможности в образовании 12:43
Тимати и Эйфман создали балетно-музыкальный трек 12:39
В Красноярске замначальника полиции арестовали по делу о мошенничестве 12:33
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2" 12:29
Более четверти жителей Петербурга имеют иммунитет к COVID-19 12:29
В Москве четыре станции метро закроют до 11 августа 12:27
Услуги ПФР станут доступнее проживающим за границей россиянам 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
07.08.2020 14:09
Рубрика: Культура

Иван Охлобыстин станет ведущим экстремального шоу "Золото Геленджика"

Текст: Сусанна Альперина

Канал ТНТ во что бы то ни стало стремится добавить своему зрителю острых ощущений. Уже объявлено, какими проектами он порадует к началу сезона. 31 августа - в вечернем эфире - новый, 4-й сезон популярного сериала "Ольга", а вслед за ним - первый сезон нового горячего многосерийного фильма "Игра на выживание". По сюжету участники едут принимать участие в телешоу, но оказывается, что все не так просто.

Фото: kinopoisk.ru
Новая жизнь кинотеатров началась с занимательной анималистики

Чтобы продолжить это направление, канал анонсировал запуск "одного из самых массовых и сумасшедших шоу на российском телевидении" под названием "Золото Геленджика". Это такой российский "Форт Баярд" и даже жестче - испытания на выживание. Хотя шоу и придумано не в России, формат иностранный.

Что это будет? Более тысячи участников, представляющих все 85 регионов России, приедут в Геленджик, чтобы побороться за главный приз - 1 кг чистого золота. Для того, чтобы победить, героям шоу придется пройти экстремальные испытания. Вести новый проект и ставить диагнозы всем одержимым золотой лихорадкой будут Иван Охлобыстин и Кристина Асмус, а поможет им Тимур Родригез.

"Формат, который условно можно назвать чем-то вроде массовой и сумасшедшей эстафеты на выживание, родился в голове японского режиссера Такеши Китано еще в 1986 году. Он решил собрать самых безбашенных жителей своей страны и устроить между ними спортивные соревнования. Но самое главное, чтобы все конкурсы и эстафеты были максимально экстремальными, невероятно креативными и смешными. Через 30 с лишним лет японскую идею было решено реализовать в нашей стране, но сделать это самобытно, по-русски, без оглядки на оригинал", - рассказывается в релизе нового телепроекта.

Фото: Виталий Невар / ТАСС
На что похож просмотр фильмов в автокинотеатре

Беспрецедентная стройка, огромный парк развлечений, куда сложно попасть и откуда невозможно выбраться... Точнее, сделать это получится только у одного из 85-ти участников, заступающих на дистанцию. Но Иван Охлобыстин никому не собирается отдавать золото за просто так. Вот только несколько конкурсов, которые придется пройти участникам шоу "Золото Геленджика". "Соты" - участник попадает в пространство, с большим количеством дверей. Его задача найти правильный выход, в противном случае, выскочив наружу он упадет прямо в бассейн. "Большая кукуруза" - в классическом "Такеши" используется платформа в виде гриба, с которой нужно будет перепрыгнуть пропасть и не упасть в воду. В нашем варианте это будет гигантская кукуруза. Все-таки курорт, Геленджик. "Подвесной мост" - участник должен пробежать от самого начала и до конца, при этом различные персонажи, населяющие парк, будут стараться его сбить с ног и вытолкнуть с моста. "Большой футбол" - конкурс, похожий на мост, с той лишь разницей, что участники будут получать удары большими мечами, подвешенными на веревках. "Японский квартал" - участники должны будут выйти на поединок либо с огромным сумоистом, либо с маленьким щупленьким каратистом. Соперника должен определить жребий. Уже сейчас ТНТ отобрал более тысячи спортивных, ярких, остроумных, ироничных и отважных людей в возрасте от 18 до 88 лет, готовых бросить вызов здравому смыслу и победить в шоу "Золото Геленджика". Участник проекта будет биться за себя и за свою малую Родину, доказывая всей России, что самые отважные, спортивные и веселые люди, живут именно в его регионе.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Регистрация первой вакцины от COVID-19 завершится через несколько дней
Эксперты объяснили интерес налоговиков к банковским счетам клиентов
СК планирует завершить "дело Голунова" 10 августа
В Бундестаге призвали власти ФРГ активнее защищать "Северный поток-2"
Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Петербурге
Зачем Третьяковской галерее нужно кино
Театры Санкт-Петербурга готовятся к открытию