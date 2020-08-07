Как не запутаться в количестве заявлений о поступлении в вуз

По мнению ректоров, это вполне оправданная тактика, особенно, если человек никак не может определиться с выбором. А он велик - заявление на поступление можно подавать в 5 вузов на три направления в каждом. То есть в целом один абитуриент вправе написать 15 заявлений.
И как раз на этом моменте, по словам сотрудников приемных комиссий, многие "спотыкаются". Причем не только поступающие, но "принимающая сторона". В чем проблема? Допустим, абитуриент решил попробовать свои силы и в головном вузе, и в его филиале - на одно и то же направление подготовки.
Как в таком случае считать количество заявлений? Одно или два?
Разъясняем.
Каждое учреждение высшего образования - самостоятельная организация, имеющая юридический статус. Филиал - подразделение такой организации и самостоятельного статуса не имеет (это следует из Гражданского кодекса РФ). Так что если абитуриент подает заявления на одно и то же направление подготовки в головной вуз и в филиал, то считается, что использована лишь одна из 15 возможностей. Словом, заявление в вуз и в его филиал на одно и то же направление - одна опция. В запасе - еще четырнадцать.