Как не запутаться в количестве заявлений о поступлении в вуз

Новости

Вышел тизер нового сериала с Брайаном Крэнстоном "Ваша честь" 11:52
В Москве зафиксировано рекордно высокое атмосферное давление 11:49
Бактерии-камикадзе предложили применять для борьбы с нефтезагрязнениями 11:45
Состояние Марка Цукерберга превысило 100 миллиардов долларов 11:37
Зоолог рассказал, чем опасны появившиеся в Москве слизни 11:21
Завершено расследование убийства двух девушек на горе Уктус 11:17
Россия сняла ограничения на госзакупки ряда иностранных лекарств 11:14
Динамика роста новых случаев COVID-19 в Москве стала отрицательной 11:12
Российский сериал "Чики" посмотрели более 13 миллионов раз 11:11
Новый Renault Duster для России: первое фото 11:02
СК проверит смерть девочки в уральском монастыре 11:01
Сергунина рассказала о возобновлении программ спортивных НКО в Москве 10:54
Видео: Провал в центре Курска открыл старинный подвал 10:51
Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях "Джона Уика" 10:41
В полиции рассказали, как распознать поддельные банкноты 10:22
Уральца наказали за курение электронной сигареты в самолете 10:16
Применение новой китайской управляемой ракеты сняли на видео 10:09
В Ингушетии ликвидированы два готовящих теракты боевика 09:50
В Уфе два пассажирских вагона сошли с рельсов 09:45
В новой Москве началось расселение первых 13 домов по программе реновации 09:31
Вода в двух из девяти купальных зон Москвы не соответствует нормам 09:30
Минкультуры уточнит критерий массовости сцен для театров 09:20
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей 09:16
В Москве еще 1353 пациента вылечились от коронавируса 09:15
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с 57 интернет-спутниками 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
07.08.2020 11:31
Рубрика: Общество

Как не запутаться в количестве заявлений о поступлении в вуз

Текст: Мария Агранович
Подходит к концу приемная кампания. Документы на бюджетные отделения вузы принимают до 18 августа. А 8 августа абитуриенты сдадут последний ЕГЭ (причем это уже резервный день). Многие из них еще не подавали заявление на поступление, хотя такая возможность есть. Ждут результатов ЕГЭ, чтобы объективно оценить свои шансы и не "пролететь" мимо желанного университета.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

По мнению ректоров, это вполне оправданная тактика, особенно, если человек никак не может определиться с выбором. А он велик - заявление на поступление можно подавать в 5 вузов на три направления в каждом. То есть в целом один абитуриент вправе написать 15 заявлений.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Московские учителя рассказали, как сами сдают ЕГЭ

И как раз на этом моменте, по словам сотрудников приемных комиссий, многие "спотыкаются". Причем не только поступающие, но "принимающая сторона". В чем проблема? Допустим, абитуриент решил попробовать свои силы и в головном вузе, и в его филиале - на одно и то же направление подготовки.

Как в таком случае считать количество заявлений? Одно или два?

Разъясняем.

Каждое учреждение высшего образования - самостоятельная организация, имеющая юридический статус. Филиал - подразделение такой организации и самостоятельного статуса не имеет (это следует из Гражданского кодекса РФ). Так что если абитуриент подает заявления на одно и то же направление подготовки в головной вуз и в филиал, то считается, что использована лишь одна из 15 возможностей. Словом, заявление в вуз и в его филиал на одно и то же направление - одна опция. В запасе - еще четырнадцать.

Общество Образование

Главное сегодня

Российские спасатели в Бейруте нашли под завалами тела трех погибших
В Госдуме предложили отменить транспортный налог для отечественных авто
В Ингушетии ликвидированы два готовящих теракты боевика
Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова более 32 млрд рублей
Оргкомитет ЕВРО-2020 получил право на организацию финала ЛЧ в Петербурге
Академик Гинцбург назвал сроки испытаний вакцины от COVID-19 для детей
Бюджетных мест в российских вузах станет больше