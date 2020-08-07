Как не запутаться в количестве заявлений о поступлении в вуз

Подходит к концу приемная кампания. Документы на бюджетные отделения вузы принимают до 18 августа. А 8 августа абитуриенты сдадут последний ЕГЭ (причем это уже резервный день). Многие из них еще не подавали заявление на поступление, хотя такая возможность есть. Ждут результатов ЕГЭ, чтобы объективно оценить свои шансы и не "пролететь" мимо желанного университета.

По мнению ректоров, это вполне оправданная тактика, особенно, если человек никак не может определиться с выбором. А он велик - заявление на поступление можно подавать в 5 вузов на три направления в каждом. То есть в целом один абитуриент вправе написать 15 заявлений.

И как раз на этом моменте, по словам сотрудников приемных комиссий, многие "спотыкаются". Причем не только поступающие, но "принимающая сторона". В чем проблема? Допустим, абитуриент решил попробовать свои силы и в головном вузе, и в его филиале - на одно и то же направление подготовки.

Как в таком случае считать количество заявлений? Одно или два?

Разъясняем.

Каждое учреждение высшего образования - самостоятельная организация, имеющая юридический статус. Филиал - подразделение такой организации и самостоятельного статуса не имеет (это следует из Гражданского кодекса РФ). Так что если абитуриент подает заявления на одно и то же направление подготовки в головной вуз и в филиал, то считается, что использована лишь одна из 15 возможностей. Словом, заявление в вуз и в его филиал на одно и то же направление - одна опция. В запасе - еще четырнадцать.