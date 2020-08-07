КХЛ опубликовала календарь нового сезона

Континентальная хоккейная лига представила календарь нового сезона.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, чемпионат-2020/21 откроется матчем между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом", ставшими по итогам прошлого сезона сильнейшими в своих конференциях по итогам регулярного сезона. Матч состоится 2 сентября.

Казанцы проведут свой первый домашний матч уже 4 сентября, когда встретится с "Витязем". Московское "Динамо" в первом домашнем матче 7 сентября сыграет со своим принципиальным соперником "Спартаком". Красно-белые через два дня проведут домашний матч против уфимского "Салавата Юлаева". Сообщается, что питерский СКА свой первый матч на домашней арене сыграет только 11 сентября против "Локомотива".

Полностью календарь нынешнего сезона появится на сайте КХЛ вечером в пятницу.

Сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса без определения обладателя Кубка Гагарина. Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны.