Постановление правительства Кировской области от 6 августа 2020 года № 431-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. Подпункты 1.1 и 1.1-1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Приостановить до 20.08.2020 включительно деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных салонов, спа-салонов, соляриев. Данное ограничение не распространяется на предоставление парикмахерских услуг (мытье волос, подравнивание и стрижка, укладка, окрашивание, мелирование, завивка, выпрямление волос и подобные работы, выполняемые для мужчин, женщин и детей), услуг педикюра, маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах при условии осуществления приема посетителей только по предварительной записи и соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления.

1.1-1. До отмены режима повышенной готовности, введенного Указом Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности":

1.1-1.1. Деятельность бань, саун осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении непревышения количества посетителей, которые могут одновременно находиться в помещениях бани (сауны), более 50% от вместимости бани (сауны);

при соблюдении рекомендаций по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 19.05.2020 № МР 3.1/2.1.0181-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления.

1.1-1.2. Деятельность фитнес-центров осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении соблюдения при проведении групповых занятий (тренировок) дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;

при непредоставлении посетителям дополнительных услуг, за исключением услуг раздевалок, душевых, услуг по предоставлению полотенец;

при соблюдении рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 04.06.2020 № МР 3.1/2.1.0192-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления".

1.2. В подпункте 1.2:

1.2.1. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, предусматривающих очное присутствие граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Данное ограничение не распространяется на:

1.2.1.1. Мероприятия, осуществляемые в рамках проводимого в Российской Федерации Года памяти и славы и предусмотренные планом мероприятий Года памяти и славы в Кировской области, утвержденным региональной дирекцией по координации проведения в 2020 году мероприятий Года памяти и славы на территории Кировской области, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2.1.2. Мероприятия, предусмотренные планом организационных мероприятий по проведению праздничных мероприятий, посвященных старту сбора подписей за присвоение городу Кирову почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" в 2021 году, при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2.1.3. Мероприятия с очным присутствием граждан, проводимые в рамках реализации на территории Кировской области национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", при условии обеспечения соблюдения возможности социального дистанцирования.

1.2.1.4. Тренировочные мероприятия с участием членов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Кировской области, профессиональных команд, лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивная организация), при условии соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических правил.

1.2.1.5. Деятельность музеев при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 10.06.2020 № МР 3.1/2.1.0194-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления.

1.2.1.6. Деятельность библиотек при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 19.06.2020 № МР 3.1/2.1.0195-20, и требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления.

1.2.1.7. Осуществляемую на открытом воздухе деятельность развлекательных, тематических парков, парков отдыха (далее - парк), пляжей при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении соблюдения дистанции между посетителями парка, пляжа не менее 5 метров (за исключением членов одной семьи);

при обеспечении непревышения предельного количества посетителей парка, пляжа, которые могут одновременно находиться на территории парка, пляжа (исходя из расчета 1 посетитель на 25 кв. метров);

при непроведении на территории парка, пляжа игр, шоу, концертов, дискотек, ярмарок;

при соблюдении требований, предусмотренных подпунктами 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления.

1.2.1.8. Деятельность кинотеатров (кинозалов) при условии соблюдения рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 27.05.2020 № МР 3.1/2.1.0189-20, ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4, 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления.

1.2.1.9. Осуществление с 15.09.2020 деятельности театров и проведения концертов при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении всех зрителей (посетителей) посадочными местами во время проведения спектакля (представления, концерта);

при осуществлении реализации билетов на спектакль (представление, концерт) для посетителей с учетом организации рассадки зрителей не менее 1 метра. Указанное ограничение не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе;

при соблюдении рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 21.07.2020 № МР 3.1/2.1.0202-20, ограничений и требований, предусмотренных подпунктами 1.2.4, 1.3, 1.8, 1.11 настоящего постановления".

1.2.2. В подпункте 1.2.2 слова "ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов)" заменить словами "ночных клубов (дискотек), танцплощадок".

1.2.3. Подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:

"1.2.4. Деятельность предприятий (объектов) общественного питания по оказанию услуг общественного питания, включая услуги по организации досуга и (или) развлечений, расположенных в торговых, торгово-развлекательных комплексах (центрах), моллах, на рынках, в кинотеатрах (кинозалах), театрах, дворцах и домах культуры, цирке, на спортивных объектах, в детских игровых комнатах, развлекательных центрах для взрослых и детей, иных развлекательных и досуговых заведениях, предоставляющих услуги по организации активного отдыха и развлечений, проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий. Данное ограничение не распространяется на:

предприятия (объекты) общественного питания в части оказания услуг по изготовлению продукции общественного питания, реализации указанной продукции и покупных товаров навынос и (или) с условием доставки заказов покупателям;

столовые, буфеты, кафе и иные предприятия (объекты) общественного питания, обеспечивающие питание работников организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, и расположенные на территориях указанных организаций (индивидуальных предпринимателей)".

1.3. В подпункте 1.6:

1.3.1. В абзаце первом слова "до 10.08.2020 включительно" заменить словами "до 20.08.2020 включительно".

1.3.2. В абзаце первом подпункта 1.6.2 слова "организациях, осуществляющих спортивную подготовку (далее - спортивная организация)" заменить словами "спортивных организациях".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.08.2020.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







