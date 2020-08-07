Ливан столкнулся с масштабным гуманитарным бедствием

В субботу в Бейруте ожидается самая масштабная акция протеста, вызванная накопившимся у граждан страны гневом по отношению к политической элите страны, погрузившей более половины населения Ливана в нищету. Напомним, что в ночь с четверга на пятницу ливанские силы безопасности использовали баллончики со слезоточивым газом для разгона десятков демонстрантов. На этом фоне эксперты прогнозируют катастрофические последствия для социально-экономической ситуации в стране, и без того одной из самых бедных на Ближнем Востоке.





Ливан может остаться без хлеба и …

Взрыв в Бейруте полностью разрушил единственное в Ливане зернохранилище, которое находилось в порту, а планы строительства другого ангара были отложены несколько лет назад из-за отсутствия финансирования, сообщили Reuters три источника - представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО ООН) в Ливане, директор порта Триполи и авторитетный консультант по региональным зерновым поставкам. По словам Мориса Сааде, представителя ФАО в Ливане, у мукомольных предприятий частного сектора есть хранилища меньшего размера, из-за того, что они "должны хранить пшеницу до того, как из нее будет перемалываться мука", однако они не в состоянии накормить хлебом страну. Разрушение зернохранилища пропускной способностью в 120 тонн и вывод из строя порта, основной точки входа для импорта продовольствия, означает, что ливанцам придется полагаться исключительно на эти небольшие частные хранилища для закупок пшеницы, что усугубляет опасения по поводу поставок продовольствия и огромных очередей за хлебом. В этой ситуации правительству страны остается полагаться исключительно на помощь других государств и всемирных организаций. Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Женеве заявила, что Ливан импортирует 85% своих продуктов питания. ВПП приняла решение отправить в Ливан тысячи продовольственных посылок, каждая из которых предназначена для содержания семьи из пяти человек в течение одного месяца, уточняет ВВС.

… медицинских средств для борьбы с коронавирусом

В результате взрыва в Бейруте были уничтожены тысячи единиц средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые находились в порту в 17 контейнерах, прибывших из-за границы и хранившихся на складе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в терминалах. Они предназначались для поддержки борьбы Ливана с COVID-19. Беды страны, отмечает Guardian, усугубляются тем, что в Ливане в четверг было зарегистрировано 255 случаев коронавируса - это самый высокий показатель за один день в период пандемии. В результате взрыва приоритет был отдан госпитализации и без того в переполненные больницы тысяч раненых в ущерб заболевшим COVID-19.

ВОЗ заявила, что в результате взрыва были практически разрушены три больницы. Бейрут лишился 500 койкомест в результате повреждений больниц от взрывной волны. В настоящее время ВОЗ отправляет тысячу травматологических комплектов для лечения пациентов, пострадавших в ходе взрыва и получивших наиболее серьезные ранения и ожоги. Агентства ООН изо всех сил пытаются поддержать пострадавших. Так, агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) начало предоставлять свои запасы брезента и других материалов для временного жилья всем, кто в нем нуждается. Представитель агентства предупредил, что сирийские беженцы, входящие в число беднейших слоев населения Ливана, особенно уязвимы, заявив, что "массивный взрыв усугубляет и без того серьезный экономический кризис, в результате которого многие ливанцы и беженцы еще больше погрузились в нищету".

В Ливане начались добровольные отставки

Тем временем посол Ливана в Иордании объявила о своей отставке, осудив "некомпетентность" властей своей страны и призвав к смене ливанского руководства. В телевизионном обращении, переданном ливанской телекомпанией MTV, Трейси Чамун заявила, что больше не может мириться с халатностью правительства. Это вторая отставка высокопоставленного ливанского чиновника после двойного взрыва во вторник. Депутат парламента Марван Хамаде в среду в среду объявил о сложении с себя законодательных полномочий. Напомним, что ранее официальные лица Ливана признали, что мощный взрыв в порту Бейрута был предсказуем и о нем чиновников неоднократно предупреждали контрольно-инспекционные органы. Бадри Дахер, генеральный директор ливанской таможни, заявил телеканалу LBCI, что за несколько лет его ведомство отправило в судебные органы шесть документов, предупреждающих о том, что в бейрутском порту содержатся химические материалы, которые представляют большую опасность для города. Речь, по его словам, шла о 2750 тоннах нитрата аммония, который, по его словам, небезопасно хранился на складе в порту. "Мы просили власти организовать его реэкспорт, но этого не произошло. Мы оставляем на усмотрение экспертов и всех заинтересованных лиц решать, почему это произошло", - отметил начальник таможни.

Правящий класс Ливана давно обвиняют в некомпетентности и коррупции, и он стал мишенью протестного движения, которое началось в октябре 2019 года с требованием системных изменений во властных структурах. Ливан уже почти год переживает самый тяжелый экономический кризис со времен войны 1975-1990 годов, а взрыв в бейрутском порту еще больше подогрел антиправительственные настроения.