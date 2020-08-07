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07.08.2020 07:55
Рубрика: В мире

Мэр Нью-Йорка продлил чрезвычайное положение в городе еще на 30 дней

Текст: Максим Макарычев
В четверг мэр Билл де Блазио подписал распоряжение о продлении чрезвычайного положения в городе Нью-Йорке еще на 30 дней в связи со вспышкой коронавируса SARS-CoV-2.
Фото: EPA/Alba Vigaray Фото: EPA/Alba Vigaray
Фото: EPA/Alba Vigaray

Градоначальник ввел режим ЧП еще 12 марта, и особое положение постоянно продлевалось каждый месяц. В документе говорится, что это решение соответствует приказу губернатора штата Эндрю Куомо, сообщает Fox News. Однако во время пандемии губернатор и мэр неоднократно демонстрировали различный подход в рамках борьбы с COVID-19.

Жители Нью-Йорка массово переезжают в пригороды

До подписания распоряжения де Блазио раскритиковал Куомо за его призыв к богатым жителям Нью-Йорка вернуться в город на фоне продолжающейся вспышки болезни и роста преступности. Куомо пообещал миллиардерам, которые бросили свои элитные квартиры на Манхэттэне и бежали в богатые закрытые пригороды, пригласить их на роскошный ужин за свой счет, если они вернутся в пустующие дома.

"Что касается этих людей, мы не принимаем решений, основываясь на мнении немногих богатых", - сказал де Блазио, добавив, что он обеспокоен, узнав об этой идеи главы штата Нью-Йорк. Мэр-демократ также пригрозил обложить богатых еще большими налогами, если федеральное правительство не сделает больше для помощи городу, который переживает самый тяжелый финансовый кризис за последние десятилетия.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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